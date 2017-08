Atual campeã, Kerber é surpreendida por Osaka no US Open

Segundo dia de competição do US Open 2017, nesta terça-feira (29), e já temos uma das maiores zebras do torneio. Sob o teto da Arthur Ashe, devido à chuva que cancelou todo o resto da rodada, Naomi Osaka (#45) arrasou Angelique Kerber (#6) - atual campeã do US Open - por dois sets a zero, parciais de 6-3/6-1, em 1h06.

Osaka avança à segunda rodada e vai encarar a vencedora do confronto entre a tcheca Denise Allertova (#90) e a sueca Rebecca Peterson (#196). Aos 19 anos, a japonesa terminou o ano de 2016 dentro do top 40 e foi nomeada a maior revelação da WTA durante a temporada passada.

O jogo

Apesar da má atuação de Kerber, que segue sem se encontrar em quadra nesta temporada, Naomi jogou muito bem. A japonesa dominou a partida disparando 22 bolas vencedoras, contra apenas nove da alemã, e teve um aproveitamento de 79% no primeiro saque, perdendo apenas seis pontos quando jogou com ele.

Durante o primeiro set, Naomi salvou três break points e se adiantou com uma quebra providencial - a única que teve na parcial - no oitavo game (5-3), a consolidando logo em seguida.

Sua confiança minou a de Kerber. O domínio da japonesa foi ainda maior na segunda parcial e ela chegou a conquistar três quebras. Na última delas, Naomi carimbou a eliminação de Kerber com 6-1.

Kerber defendia o título do US Open nesta edição, mas com esta derrota ficará apenas com 10 dos dois mil pontos possíveis. A alemã, que atualmente ocupa a sexta posição do ranking, sairá do top 10 ao fim da competição.

