Federer tem trabalho, mas despacha Tiafoe em cinco sets no US Open

Nesta terça-feira (29), ocorreram as últimas partidas válidas pela primeira rodada da chave principal de simples do US Open, o último Major da temporada. Pentacampeão do torneio, o suíço Roger Federer estreou na competição.

Diante do jovem tenista da casa Frances Tiafoe - número 70 do mundo - o tenista da Suíça anotou o placar de três sets a dois, com parciais de 4/6 6/2 6/11/6 e 6/4, depois de duas horas e 41 minutos em quadra.

Com o resultado positivo, Roger garantiu vaga na segunda rodada. Seu próximo adversário será o vencedor do confronto entre o eslovaco Blaz Kavcic - 88 º do mundo - e o veterano russo Mikhail Youznhy - número 101 no ranking da ATP.

Confira o resumo da partida

Logo no primeiro game, o jovem tenista da casa mostrou que não entrara em quadra para perder. Pressionando o saque do suíço - que ainda não encontrava seu melhor tênis - começou o jogo com um break. Com a vantagem, Frances jogava solto, confiante, com bons serviços e sem deixar seu adversário crescer na partida. Depois de 38 minutos, fechou a primeira parcial em 6/4.

Atrás no marcador, Federer finalmente entrou em jogo no segundo set. Errando menos e reagindo desde o princípio, conquistou uma quebra para abrir 4/1. Sentindo a pressão, o norte-americano de 19 anos perdeu um pouco da concentração. Desse modo, o experiente suíço passou a controlar o jogo: rapidamente virou a partida com 6/2 e 6/1.

No quarto set, a vitória de Roger parecia mais do que definida. Entretanto, Tiafoe ainda tinha arsenal para surpreender. Sacando melhor, o tenista dos Estados Unidos impressionou com winners e controle das trocas de bola no fundo de quadra para quebrar seu adversário duas vezes, devolvendo o 6/1.

Assim, a definição foi para o quinto set. Sentindo a ameça de eliminação, o natural da Basileia cresceu nos momentos importantes para conquistar o break logo no início. Porém, quando sacava para o jogo no 5/3, sentiu a pressão e cedeu a quebra. Na sequência, foi a vez do norte-americano retribuir o favor. Dessa maneira, o suíço fechou o jogo com 6/4.

O melhor do último Grand Slam da temporada, o US Open, você acompanha na VAVEL Brasil.