Shapovalov volta a surpreender e elimina Tsonga no US Open; Zverev cai

Em confronto válido pela primeira rodada do último Grand Slam do ano, o US Open, o tenista francês Jo-Wilfried Tsonga - oitavo cabeça de chave do torneio - enfrentou o jovem canadense Denis Shapovalov - sensação do Masters 1000 de Montreal, no Canadá.

Depois de duas horas e 16 minutos em quadra, o tenista do Canadá surpreendeu, saindo vitorioso por três sets a zero, com parciais de 6/4 6/4 e 7/6.

Com a vitória, Shapovalov avançou à segunda rodada da competição. Seu próximo adversário será o britânico Kyle Edmund - 42º no ranking mundial - que derrotou o norte-americano Steve Johnson - número 46 do mundo - em sets diretos: 7/5 6/2 e 7/6.

Semifinalista do Masters 1000 de Montreal, realizado há três semanas, Denis vive o melhor momento da carreira. Aos 18 anos, o tenista do Canadá teve de passar pelo torneio qualificatório para garantiu vaga na chave principal. Para isso, obteve vitórias sobre o tenista da casa - Denis Kudla - além de ter vencido o português Gastão Elias e o tcheco Jan Satral.

Zverev leva virada de Coric na segunda rodada

Outra grande surpresa marcou a noite desta quarta-feira: a eliminação do cabeça de chave número quatro do torneio Alexander Zverev. Campeão dos Masters 1000 de Roma e de Montreal nesta temporada, o alemão acabou perdendo para o jovem croata Borna Coric - 61º do mundo - por três sets a um, com parciais de 3/6 7/5 7/6 e 7/6, em três horas e 30 minutos em quadra.

Na terceira rodada, o tenista da Croácia encara o sul-africano Kevin Anderson - cabeça de chave número 28 - que vem de triunfo em cima do letão Ernests Gulbis por três sets a zero: 6/3 7/5 e 6/4.

