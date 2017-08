Pliskova vira partida contra Gibbs e avança à terceira rodada do US Open

Quarto dia de competição do US Open 2017, nesta quinta-feira (31). Com a torcida a seu favor, a norte-americana Nicole Gibbs (#127) passou perto de surpreender a primeira cabeça de chave e atual vice-campeã do torneio Karolina Pliskova (#1).

Gibbs teve uma ótima atuação e exigiu que a líder do ranking buscasse a virada para prosseguir em Nova York. Pliskova a derrotou por dois sets a um, parciais de 2-6/6-3/6-4, em 1h49 de jogo.

A tenista da República Tcheca está na terceira rodada do US Open e irá encarar a vencedora do confronto entre a japonesa Risa Ozaki (#96) e a chinesa Shuai Zhang (#26).

O jogo

Gibbs arrasou a tcheca no primeiro set. Ela perdeu apenas cinco pontos em seu saque, disparou 14 winners e desperdiçou somente quatro bolas - Pliskova cometeu 15 erros não-forçados neste meio tempo. A norte-americana veio a conquistar duas quebras em sete oportunidades - saltando de 1-1 para 1-5.

Pliskova mudou de postura para a segunda parcial, voltou com quatro bolas vencedoras já no primeiro game e teve sua primeira chance de quebra em seguida. Seu primeiro saque começou a entrar e ela pôde se garantir em seus games de serviço. Gibbs manteve seu ritmo e correspondeu à altura, porém, perdeu seu saque no oitavo game (5-3) após dois erros seguidos e deu margem para a tcheca fechar em seguida.

O alto nível de jogo prosseguiu no último set, mas os momentos decisivos foram cruciais para a vitória da tcheca. Gibbs teve a primeira chance de saltar a frente no quarto game, mas não a consolidou. Pliskova, por sua vez, não perdoou quando chegou ao triplo break point no sétimo (4-3). A quebra deu um gás para a número um do mundo, que não perdeu um ponto sequer na terceira parcial enquanto jogou com seu primeiro saque e rapidamente fechou em 6-4.

O US Open, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro. A atual campeã é a alemã Angelique Kerber. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.