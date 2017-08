Sólido, Del Potro despacha Menendez-Maceiras em sets diretos e avança à terceira rodada

Em um torneio de quedas precoces dos cabeças de chave, Juan Martín Del Potro não quer saber de zebra. Na tarde desta quinta-feira (31), o argentino precisou de apenas 2h10 para despachar o espanhol Adrian Menendez-Maceiras, parciais de 6/2 6/3 e 7/6(3).

Jogando na Grandstand, o cabeça de chave número 24 impôs sua condição de favorito desde os primeiros games da partida. Com a vitória, Del Potro avança à terceira rodada e segue vivo em busca do seu segundo título de Major. Em 2009, o argentino foi campeão justamente em Nova York, batendo Roger Federer na decisão.

Apesar da queda na segunda rodada, Menendez-Maceiras se despede do US Open 2017 com a sensação de dever cumprido. Número 148 no ranking da ATP, o espanhol chegou à chave principal do Slam americano pela primeira vez sua carreira, após 10 anos consecutivos tentando furar o qualifying.

Resumo da partida

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

Franco-atirador, Menendez-Maceiras começou a partida bastante agressivo, disparando sete winners nos quatro primeiros games. A partir do quinto game, todavia, o espanhol começou a errar muito, abrindo brecha para Del Potro se impor na partida. O argentino conquistou a quebra e, sacando muito bem, abriu 4/2 na parcial. No sétimo game, Delpo pressionou na devolução e conquistou novo break, garantindo com tranquilidade o primeiro set em seu saque: 6/2. O argentino somou oito aces e 11 winners na parcial.

Abalado pelo 6/2, Menendez-Maceiras abriu o segundo set de maneira trágica, perdendo seu primeiro game de saque de zero, com quatro erros. Com 2/0, Del Potro só precisou administrar a vantagem, sendo pouco ameaçado em seu serviço. A grande oportunidade de Menendez-Maceiras veio no oitavo game, quando teve break point a favor para igualar em 4/4, mas Delpo sacou bem e salvou. No game seguinte, o argentino conseguiu nova quebra e fechou em 6/3.

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. Os dois tenistas sacaram muito bem, não concedendo grandes oportunidades um ao outro. Mais solto em quadra, Menendez-Maceiras conseguiu movimentar mais seu adversário, tirando Del Potro de sua zona de conforto. Com 5/5 na parcial, ambos confirmaram e o terceiro set caminhou para o tiebreak. No desempate, pesou a categoria e a experiência do argentino: 7/6(3).

Estatísticas da partida