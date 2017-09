Federer passa sufoco, mas vence Youzhny e avança no US Open

Após sufoco em cinco sets, Federer vence e avança para a terceira rodada no US Open/ Foto: Getty Images

Após um começo difícil contra Frances Tiafoe na primeira rodada do US Open - precisando de cinco sets para vencer o norte-americano - Roger Federer novamente precisou do set decisivo para liquidar um jogo. Desta vez, seu adversário foi o russo Mikhail Youzhny, número 101 do ranking - que já havia enfrentado o ex-líder do ranking 17 vezes, sem nenhuma vitória.

O jogo

Federer iniciou firme na partida disparando 13 bolas vencedoras e sete erros não forçados contra cinco e 13 respectivamente de seu adversário. Sem ter seu serviço ameaçado, o vencedor de 19 Grand Slams quebrou o russo duas vezes na parcial para vencer por 6/1 em 27 minutos.

Mais focado, Youzhny conseguiu uma quebra importante enquanto o suíço sacava para a segunda série, levando-a para o tiebreak. Vencendo-o por 7/3, empatou a partida em um set a um. Seguindo o ritmo na terceira parcial, quebrou o adversário apenas uma vez para liquidar por 6/4 e virar a partida para dois sets a um.

O atual campeão do Australian Open e Wimbledon novamente teve dificuldades na quarta série no momento em que sacava para fechar o set. Sem se deixar levar pela quebra, o tenista helvético conseguiu devolver logo em seguida e fechou a parcial em 6/4.

Na parcial decisiva, o jogo seguiu equilibrado, mas, com duas quebras de Federer, o ex número um venceu por 6/2, liquidou assim o jogo em 3h11 e anotou sua 36ª vitória na temporada.

Na próxima rodada, Roger Federer enfrentará o espanhol Feliciano López, contra quem o suíço possui 12 vitórias e nenhuma derrota no confronto direto. O atual campeão de cinco títulos na temporada já ergueu cinco vezes o troféu do Major americano e busca ser o recordista da Era Aberta. Está empatado com os ex-tenistas Jimmy Connors e Pete Sampras.