Rafael Nadal x Leonardo Mayer AO VIVO online pelo US Open 2017 (0-0)

9° Game, 1° Set: Boa jogada de Nadal para confirmar o serviço, 5/4

4° Game, 1° Set: Ace do argentino, primeiro set segue empatado 2/2

2° Game, 1° Set: Mayer na cruzada confirma o seu serviço também, 1-1

1° Game, 1° Set: Nadal confirma o serviço e sai na frente 1-0

Tenistas já em quadra prontos para a partida!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Rafael Nadal e Leonardo Mayer válido pela terceira rodada do US Open 2017. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

O próximo adversário de Nadal será o argentino Leonardo Mayer, que também derrotou um japonês por 3 sets a 1, parciais de 6/7(3), 6/4, 6/3 e 6/4 sobre Yuichi Sugita, 44º do ranking da ATP.

Rafael Nadal x Leonardo Mayer ao vivo

“Não sinto fadiga. Sinto-me bem e tenho fome de jogar. Estou feliz por estar aqui, não estou cansado. É o último major do ano. E é isso que estou a fazer, trabalhar com a intensidade adequada, com a atitude correta e tentar fazer o mesmo nos encontros”, completou.

O espanhol ainda negou que a queda de rendimento tenha algo com cansaço, o qual admitiu estar em ótima forma.

“Tenho que jogar melhor se quiser ganhar ao Leonardo Mayer. Joguei com mais nervos que o habitual e não tenho estado com a tranquilidade que tenho tido no resto do ano. Essa é a verdade e só me resta aceitá-la. Isso fez-me ser pouco agressivo e jogar com mais pressão, sem me sentir cômodo”, contou o Touro Miúra.

Nadal ainda falou sobre o jogo nervoso feito e a necessidade de jogar melhor a próxima rodada para vencer o argentino Leonardo Mayer.

O espanhol Rafael Nadal teve dificuldades, mas eliminou o japonês Taro Daniel, 121º do ranking ATP, com vitória por 3 sets a 1 já na madrugada desta sexta-feira, parciais de 4/6, 6/3, 6/2 e 6/2 para avançar à terceira do US Open.