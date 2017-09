Com facilidade, Del Potro supera Bautista Agut e desafia Thiem nas oitavas

O campeão de 2009 continua! Em um torneio cheio de zebras, Juan Martín Del Potro protagonizou mais uma partida surpreendente, pelo que vinha apresentando seu adversário nas últimas semanas. O argentino venceu Roberto Bautista Agut, da Espanha por 6/3 6/3 e 6/4 no Grandstand do US Open.

Essa foi a segunda vitória da "Torre de Tandil" em três confrontos contra o espanhol, que o eliminou no quinto set no Australian Open de 2014.

Agut vinha de boa campanha em Winston-Salem, onde conquistou o título na semana passada. No ranking, o espanhol irá atingir seu melhor ranking da carreira: 12°.

Na próxima rodada, Del Potro terá outro grande adversário pela frente: o austríaco Dominic Thiem, sexto cabeça de chave do torneio. Em dois confrontos até hoje, duas vitórias do argentino, incluindo uma no US Open do ano passado.

O jogo

Desde o primeiro set, Juan Martín não jogou: ele castigou Bautista Agut. O espanhol, que continuava a jogar as bolas no forehand do argentino, sofreu com as pancadas e só esteve no jogo até o 2/1. Daí para frente, viu o tandilenho abrir 5/2.

Seguindo a bater muito forte na bola, Del Potro teve calma para converter os pontos importantes, vendo o mal aproveitamento de segundo serviço do adversário. Assim, ele fechou em 6/3 a primeira parcial.

No segundo set, roteiro parecido. Roberto esteve no jogo até 1/1, até que o argentino abriu vantagem de 4/1. Atacando mais, ele fez sete aces e 16 winners para vencer em outro 6/3.

A terceira parcial teve ritmo diferente, mas com o mesmo final. Após confirmar o primeiro game, Bautista Agut viu seu adversário levar os próximos três, e virar completamente o jogo. De maneira linear, Del Potro apenas confirmou o serviço para vencer por 6/4.