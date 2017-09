Nadal derrota Mayer e garante vaga nas oitavas do US Open; Federer bate Lopez/ Foto: Getty Images

O principal favorito ao título do quarto e último Grand Slam da temporada, o US Open, Rafael Nadal, entrou em quadra na noite deste sábado (2) para enfrentar o argentino Leonardo Mayer em jogo válido pela terceira rodada da competição.

Em três horas e 20 minutos de partida, o líder do ranking da ATP anotou o placar de três sets a um, com as parciais de 6/7 6/3 6/1 e 6/4.

Com a vitória, o natural de Manacor avançou à fase de oitavas de final da competição. Seu adversário na próxima fase será o ucraniano Alexandr Dolgopolov – 64º colocado no ranking da ATP – que bateu o sérvio Viktor Troicki – número 52 do mundo – em sets diretos: 6/1 6/0 e 6/4 em apenas uma hora e 23 minutos.

“El Toro” não vinha de grandes atuações: na primeira rodada, precisou de mais de duas horas para passar pelo sérvio Dusan Lajovic por três sets a zero – com 7/6 6/2 e 6/2. Já na segunda fase, chegou a perder um set para o japonês Taro Daniel – 121º do ranking mundial – mas triunfou com as parciais de 4/6 6/3 6/2 e 6/2.

Federer tem vitória tranquila contra veterano

Diante do veterano espanhol Feliciano Lopez - 35º do ranking mundial - o suíço Roger Federer não teve dificuldades: venceu por três sets a zero, com parciais de 6/3 6/3 e 7/5, em apenas uma hora e 48 minutos. Nas oitavas de final, o cabeça de chave número três encara o alemão Philipp Kohlschreiber - que bateu o australiano John Millman em sets diretos: 7/5 6/2 e 6/4, depois de duas horas e 20 minutos.

