Carreno Busta bate Shapovalov em três tiebreaks e vai às quartas do US Open

Os primeiros tenistas classificados à fase de quartas de final da chave masculina de simples do US Open começaram a ser definidos neste domingo (03). Em mais um dia chuvoso em Nova Iorque, apenas a quadra central – Arthur Ashe – seguiu sua programação normal.

No primeiro confronto do dia, o espanhol Pablo Carreno Busta – 12º cabeça de chave – enfrentou o canadense Denis Shapovalov – número 69 do ranking da ATP. Em duas horas e 58 minutos, o natural de Gijón venceu por três sets a zero, com parciais de 7/6 7/6 e 7/6.

Com a vitória, Carreno Busta avançou às quartas de final do Grand Slam norte-americano. Seu adversário na próxima rodada vem do confronto entre o argentino Diego Schwartzman – que eliminou o croata Marin Cilic na segunda rodada – e o francês Lucas Pouille – cabeça de chave número 16.

Shapovalov perde chances e toma a virada

O jovem canadense começou a partida melhor: jogando solto e acertando várias bolas vencedoras, teve dois break points a favor no segundo game. Porém, acabou cometendo alguns erros desnecessários, perdendo suas chances. No quinto game, foi a vez de seu adversário ameaçar: aproveitando um mal momento de Shapovalov – que não conseguia encaixar o primeiro serviço – abriu 30/40. A partir daí, teve início da reação do canadense, que não só salvou o break point, como também quebrou o adversário no game seguinte para abrir 5/2.

Foto: Getty Images

No nono game, Denis sacou para a parcial. No entanto, mostrou-se visivelmente nervoso: cometendo muitos erros não forçados, cedeu o empate ao adversário. Em seguida, quando Pablo sacava para levar o set para o tiebreak, o tenista do Canadá teve três sets points, mas acabou os desperdiçando. Acusando o golpe, teve uma atuação muito ruim no tiebreak, perdendo por 7/2.

Carreno Busta ganha confiança e domina

Abalado depois da derrota, o tenista de 18 anos não conseguia mais repetir o nível de atuação do início do jogo. Logo no quarto game do segundo set, perdeu o saque e permitiu que Carreno Busta abrisse 4/1 de vantagem. Quando sacava para o set em 5/3, acabou cedendo o break. Com persistente empate no placar, a definição foi novamente para o tiebreak, no qual Denis falhou nos momentos cruciais, permitindo a vitória do espanhol por 7/4.

Foto: Getty Images

O terceiro set seguiu equilibrado. Com uma quebra para cada lado logo no início da parcial, o empate foi mantido. Desse modo, foi disputado mais um tiebreak, no qual o espanhol mostrou superioridade para vencer por 7/3.

