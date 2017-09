Algoz de Muguruza em 2016, Sevastova surpreende novamente e elimina Sharapova

Na última edição do US Open, em 2016, a letã Ansatasija Sevastova havia sido uma das surpresas do torneio ao chegar às quartas de final do torneio, eliminado grandes nomes, como a espanhola Garbine Muguruza e a britânica Johanna Konta.

Neste ano, não está sendo diferente: em partida válidas pelas oitavas de final, ocorrida neste domingo (3), a cabeça de chave número 16 do torneio eliminou a russa Maria Sharapova por dois sets a um de virada, com parciais de 5/7 6/4 e 6/2, em duas horas e 18 minutos.

Com a surpreendente vitória, a tenista da Letônia defende os pontos do ano passado e está nas quartas de final. Sua próxima adversária será a tenista da casa Sloane Stephens, que passou pela alemão Julia Goerges - cabeça de chave número 30 - em três sets: 6/3 3/6 e 6/1.

A letã não soma pontos no ranking da WTA, mas se mantém na melhor posição de sua carreira: a de número 16. Já Sharapova ganhou 46 posições com a campanha neste Major, sendo a 100ª do mundo na próxima segunda-feira (4).

Confira o resumo da partida

A primeira parcial foi marcada pelo equilíbrio. A primeira a quebrar o serviço foi a russa, porém, sua vantagem não durou mais do que três games. Desse modo, o placar se manteve igual para os dois lados ate o 12º game, quando Maria conquistou a quebra crucial para vencer a parcial com 7/5.

No segundo set, a tenista da Rússia começou a cometer mais erros que o normal. Aproveitando-se da situação, Sevastova conquistou a quebra logo no terceiro game. A letã teve de lutar para manter a vantagem no marcador, chegando a salvar dois break points no 4/3. Assim, empatou o jogo com 6/4.

Sharapova não conseguia se encontrar mais em quadra. No terceiro e decisivo set, errou muito, cedendo três quebras. Com o trabalho facilitado, Anastasija confirmou a vitória com 6/2.

