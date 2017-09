Com atuação histórica, 'guerreiro' Del Potro elimina Thiem e vai às quartas do US Open

Quem compareceu à quadra Grandstand na tarde desta segunda-feira (4), viu uma emocionante história. Debilitado por uma forte gripe acompanhada de febre, Juan Martín Del Potro entrou em quadra longe de suas condições físicas ideais, mas protagonizou uma reviravolta impressionante ante ao cabeça de chave número 6, Dominic Thiem.

Após sair perdendo por 2 sets a 0, o argentino reagiu e, com o apoio das arquibancadas, conseguiu uma heroica virada, com parciais de 1-6 2-6 6-1 7-6(1) e 6-4, em 3h34 de duração. Ao final da partida, Delpo foi ovacionado pela torcida que compareceu ao jogo.

Juan Martín Del Potro busca o segundo título de Grand Slam de sua carreira. Sua única conquista veio justamente em Nova York, no ano de 2009. Este já é o melhor resultado do argentino em Majors na atual temporada. O próximo adversário de Delpo sairá do duelo entre Roger Federer e Phillipp Kohlschreiber.

Resumo da partida

(Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AFP/Getty Images)

Desde os primeiros pontos do primeiro set, foi possível perceber um Del Potro muito abatido e cabisbaixo, movimentando-se com muita dificuldade. Aproveitando-se das más condições físicas de seu adversário, Thiem se impôs e logo abriu 5-0, com duas quebras de serviço de vantagem.

No intervalo entre o quinto e o sexto game, Delpo solicitou atendimento médico e tomou um medicamento para gripe. Empurrado pela grande quantidade de argentinos nas arquibancadas do Grandstand, o campeão do US Open em 2009 não abandonou a partida e conseguiu fazer o seu primeiro game. No serviço seguinte, Thiem teve dificuldade e chegou a encarar break point, mas fechou a parcial em 6-1.

O segundo set correu da mesma forma do primeiro. Fragilizado, Del Potro lutava para permanecer em quadra, mas sofreu a quebra logo no game que abriu a parcial. Embalado, Thiem rapidamente abriu 4-0 e parecia encaminhar nova vitória tranquila. Delpo confirmou o saque no quinto game e foi pra cima de seu adversário, chegando a abrir um 0-40. Mas o austríaco jogou muito, suportou a pressão e salvou os três break points, fechando a parcial por 6-2.

Lutando contra a gripe e contra o placar desfavorável, o argentino mostrou muita bravura e começou a terceira parcial jogando demais. Agressivo, Delpo conquistou sua primeira quebra na partida e abriu 3-0. Aparentemente desnorteado pelo 'renascimento' de seu adversário, Thiem baixou a guarda e começou a errar demais, sendo novamente quebrado no sexto game. Liderando por 5-1, Del Potro sacou bem e levou a parcial: 6-1.

(Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AFP/Getty Images)

A reviravolta abalou o austríaco, que começou em baixíssima velocidade o quarto set, sendo quebrado logo no terceiro game. Com 2-1 contra, Thiem parece ter acordado, jogando bem o game seguinte e devolvendo imediatamente a quebra.

Mais atento, o cabeça de chave número 6 passou a dominar os pontos, quebrou Delpo no sexto game, abrindo 4-2. Sacando pro jogo, o austríaco sentiu a pressão, jogou mal e foi quebrado. Delpo consolidou o 5-5 e o set caminhou para o tiebreak, onde o argentino deu aula e venceu por 7-1.

O quinto e decisivo set foi muito parelho, com os dois tenistas confirmando bem seus serviços. No sexto game, Delpo teve triplo break point, mas Thiem elevou o nível, jogou demais e empatou em 3/3. Os dois foram trocando games até o décimo game, quando o argentino foi pra cima e conseguiu fechar, heroicamente, em 6-4.

Estatísticas da partida