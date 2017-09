Nadal bate Dolgopolov com facilidade e está nas quartas do US Open

Nesta segunda-feira (4), foi aberta a segunda semana do último Grand Slam do ano, o US Open. Cabeça de chave número um da chave masculina de simples, Rafael Nadal entrou em quadra para enfrentar o ucraniano Alexandr Dolgopolov - 64º colocado no ranking da ATP.

O espanhol venceu por três sets a zero, com parciais de 6/2 6/4 e 6/1, depois de apenas uma hora e 42 minutos de partida.

Com o resultado positivo, o líder do ranking da ATP garantiu vaga nas quartas de final. Seu adversário na rodada seguinte será o jovem russo Andrey Rublev - número 53 do ranking mundial - que eliminou de maneira surpreendente o belga David Goffin - nono cabeça de chave - por três sets a zero: 7/5 7/6 e 6/3.

Confira o resumo do jogo

A primeira quebra da partida aconteceu cedo, logo no terceiro game. A vantagem no placar deu tranquilidade para o espanhol, que seguia sua tática e dominava. No entanto, no sexto game, Alexandr esboçou uma reação, tendo dois break points. Reagindo, Rafa os salvou e ainda, na sequência, conquistou outro break. Assim, fechou o set em 6/2.

O começo da segunda parcial não foi tão tranquila para o ucraniano. Depois de salvar break point, enfim conseguiu confirmar seu saque. Ganhando confiança, Dolgopolov equilibrou o jogo. A única quebra do set veio no nono game, a favor do natural de Manacor, que fechou em 6/4.

Abalado após a derrota, o tenista da Ucrânia abaixou o nível. Perdendo dois saques logo nos momentos iniciais, viu uma vantagem gigante surgir para o seu adversário, que abriu 4/0. Mantendo-se acima no placar, o espanhol confirmou a vitória com 6/1, garantindo vaga nas quartas de final do torneio.

O melhor do último Grand Slam da temporada, o US Open, você acompanha na VAVEL Brasil.