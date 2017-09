Atual campeão, Bruno Soares é eliminado nas quartas do US Open

Nesta terça-feira (05), ocorreram as quartas de final da chave masculina de duplas do último Grand Slam do ano, o US Open. Dupla campeã em 2016 e cabeça de chave número quatro - composta pelo brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray - foi derrotada pelo holandês Jean Julien Rojer e o romeno Horia Tecau.

A vitória dos 12º cabeças de chave veio em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/2, depois de uma hora e dois minutos de partida.

Os adversários de Rojer e Tecau nas semifinais serão a parceria cabeça de chave número um do torneio - Henri Kontinen da Finlândia e Horia Tecau da Romênia - que derrotaram o norte-americano Nicholas Monroe e o australiano John Patrick Smith em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4.

"Foi um dia negativo em Nova York. Mas, foi mais um Grand Slam positivo, com duas quartas-de-final. Hoje a coisa realmente não encaixou na dupla e tem dias que são assim. É uma pena. A gente vinha de uma sequência só de bons jogos, desde Cincinnati, mas hoje não encontramos o nosso melhor. Na dupla mista acabei caindo também, jogando melhor, mas perdendo no detalhe. É vida que segue" disse o mineiro.

Soares também entrou em quadra pela chave de duplas mistas. Ao lado da húngara Timea Babos, Bruno acabou derrotado também nas quartas de final pela parceria formada pela norte-americana Coco Vandeweghe e o mesmo Horia Tecau por dois sets a um, com parciais de 4/6 6/1 e 10/8, depois de uma hora e seis minutos. Nas semis, a dupla dos Estados Unidos e da Romenia encara os cabeças de chave número um: Jamie Murray da Escócia e a veterana suíça Martina Hingis.