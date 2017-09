Venus supera Kvitova e está de volta à semifinal do US Open após seis anos

Com todas as cinco partidas prévias sendo disputadas em três sets, a sexta não poderia ser diferente. Venus Williams (#9) e Petra Kvitova (#14) foram novamente até o limite e proporcionaram um grande jogo ao público, que lotou a Arthur Ashe na rodada noturna desta terça-feira (5).

Finalizando em dois sets a um, Venus se garantiu em sua sétima semifinal de US Open da carreira - a terceira em Grand Slam no ano, ficando de fora apenas da de Roland Garros - após vencer Kvitova pelas parciais de 6-3/3-6/7-6(2), em 2h38 de disputa.

A mais velha das Williams acaba de marcar uma semifinal totalmente norte-americana contra Sloane Stephens (#83). A compatriota de Venus veio a derrotar a letã Anastasija Sevastova (#17) através das mesmas parciais, mas com 7-4 no tie-break. Este será apenas o segundo confronto entre elas - Sloane levou a melhor na primeira partida.

O jogo

Primeiro set marcado por erros de ambos os lados. Kvitova começou melhor, conseguiu sua primeira quebra em um game mal sacado por Venus, no qual ela cometeu três duplas-faltas, e chegou a abrir 1-3. Entretanto, a tcheca acabou cedendo a quebra de volta três games depois também através de muitos erros e permitiu que Venus virasse para 4-3. Os vacilos de Petra continuaram e a norte-americana emendou seu quarto game seguido com uma segunda quebra, possibilitando que ela fechasse em 6-3 em seguida.

A tcheca voltou mais consistente à segunda parcial e largou com uma quebra já no segundo game. Kvitova não voltou a ameaçar o serviço de Venus, mas teve seu saque pressionado em três dos quatro games de serviço que teve em seguida. A norte-americana desperdiçou as seis oportunidades que teve e Petra pôde igualar a partida.

Kvitova voltou a repetir o primeiro set na abertura do terceiro e decisivo. Saiu com 1-3 após sua quebra, mas acabou tomando a virada para 4-3 com Venus reagindo. Diferentemente das outras duas parciais, ambas foram consistentes nesta e o jogo subiu de nível. Elas foram confirmando seus saques e a partida ficou para o tie-break, no qual Venus cresceu e dominou a quadra. Com dois mini-breaks de diferença, a norte-americana carimbou seu nome na semifinal com 7-2.

