Roger Federer x Del Potro AO VIVO online pelo US Open 2017

Hoje teremos o grande duelo entre Roger Federer x Del Potro ao vivo pelas quartas de final do US OPEN.

Porém no único duelo entre ambos no US OPEN, deu Del Potro, na final de 2009, quando conquistou o título vencendo o suiço na decisão por 3 sets a 2 com parciais de 3–6, 7–6(7–5), 4–6, 7–6(7–4), 6–2.

Federer e Del Potro se enfrentaram 21 vezes no circuito profissional, e a vantagem é total do suiço com 16 vitórias contra apenas 5 do argentino.

''Estive doente nos últimos dois dias. Tratei de jogar a partida, mas quando vi que este público estava comigo, tratando de melhorar minha saúde e batalhando... graças a vocês pude fazer. A partida foi incrível. Quero que me deem o troféu. Não sei como vou fazer para me recuperar. A atmosfera que tive... Muito obrigado de coração pelo apoio que me deram para não abandonar e seguir. Vou me lembrar dessa partida para sempre. Não tenho muitas palavras. Ganhar rápido o terceiro set me ajudou'', disse o argentino.

Del Potro agradeceu a atmosfera criada pela torcida, comentou sobre como se sentiu nos últimos dias, e emocionado disse que jamais esquecerá esse duelo.

O adversário de Federer será o Juan Martín Del Potro. O argentino conseguiu uma virada fantástica contra o austríaco Dominic Thiem por 3 sets a 2 (1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1) e 6-4) em três horas e 36 minutos para conseguir sua vaga nas quartas.

Roger Federer está em mais uma quartas de final do US Open. O suiço venceu o alemão Philipp Kohlschreiber por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 7/5, em 1h49 e selou sua classificação.