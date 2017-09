Venus Williams x Sloane Stephens AO VIVO pela semifinal do US Open

Boa noite para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande duelo entre Venus Williams e Sloane Stephens ao vivo pelas semifinais do US OPEN. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes da partida!

Este será apenas o segundo encontro entre as duas em partidas válidas pelo circuito da WTA. No confronto direto, Stephens leva vantagem com uma vitória em Roland Garros no ano de 2015 em sets diretos, com parciais de 7/6 e 6/1.

Ex-número 11 do mundo, Sloane sofreu uma fratura no pé direito no final de 2016. Desde então, vem tentando encontrar sua melhor forma: nas últimas duas semanas, parece mais do que recuperada, já que vem fazendo sua melhor campanha em um Grand Slam.

Já Stephens bateu a letã Anastasjia Sevastova - algoz da russa Maria Sharapova - em três sets: 6/3 3/6 e 7/6, em duas horas e 31 minutos

“Estava muito ansiosa por poder defrontar a Petra depois de tudo o que ela passou, é muito muito bom tê-la de volta a jogar tão bem. Estou muito feliz por ter vencido este encontro que foi resolvido só mesmo no final. Senti o apoio de cada um dos 23 mil que aqui estava hoje. É muito especial” disse Venus depois da vitória.

Nas quartas de final, a tenista de 37 anos passou pela tcheca Petra Kvitova - algoz da espanhola Garbine Muguruza - por dois sets a um, com parciais de 6/3 3/6 e 7/6, depois de duas horas e 38 minutos.

Bicampeã do torneio (conquistou o título em 2000 e 2001), Venus volta a uma semifinal em Flushing Meadows depois de sete anos. Sua última havia sido em 2010, quando perdera para a belga Kim Clijsters.