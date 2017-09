Keys atropela Vandeweghe e enfrenta Stephens na decisão do US Open

Com duas vitórias recentes sobre sua adversária da noite, Madison Keys (#16) não demonstrou nervosismo para avançar à primeira final de Grand Slam de sua carreira e despachou sua compatriota Coco Vandeweghe (#22) sem problemas.

Mesmo eliminando Karolina Pliskova (#1) na rodada anterior, Vandeweghe não conseguiu colocar seu jogo em quadra. Keys não deu espaço, dominou a partida do início ao fim e levou em sets diretos, parciais de 6-1/6-2, em pouco mais de 1h de confronto.

LEIA MAIS: Anfitriãs de respeito: tenistas norte-americanas dão show no US Open e quebram tabu histórico

Sloane Stephens (#83) será sua oponente na decisão. Ela surpreendeu Venus Williams (#9) na partida anterior por dois sets a um, parciais de 6-1/0-6/7-5, em 2h09. Stephens fez uma grande campanha no US Open 2017. Há cerca de um mês e meio atrás, ela estava fora do top 900 e no sábado (9) terá a chance de concorrer pelo título de um Grand Slam em casa.

O jogo

A importância do primeiro saque neste jogo já se mostrou na primeira quebra, que foi a favor de Keys logo no segundo game. Madison conseguiu se impor na partida, abriu 3-0 com sua confirmação e ampliou sua vantagem com mais uma quebra em seguida. Em 13 minutos, ela já tinha 5-0 no placar. Coco foi conseguir variar seu jogo no sexto game e evitou o "pneu", mas pouco incomodou Keys, que fechou em 6-1.

Vandeweghe largou na frente na segunda parcial. Porém, vinda de apenas dois erros não-forçados e 14 winners no primeiro set, Keys seguiu muito à vontade em quadra, confirmou seu saque e mais quatro games em seguida ao emplacar duas quebras (5-1). Coco confirmou seu serviço, mas não pôde evitar que Madison selasse sua classificação à final em seguida.

O US Open, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro. A atual campeã é a alemã Angelique Kerber. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.