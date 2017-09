Rafael Nadal x Del Potro AO VIVO online pela semifinal do US Open 2017

Google Plus

Boa tarde para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo de semifinal no US Open entre Rafael Nadal e Juan Martín Del Potro. Fique conosco e acompanhe lance a lance esse grande jogo!

Outro retrospecto favorável ao argentino é que em 2009, quando conquistou o US Open, Del Potro bateu na semifinal simplesmente Rafael Nadal, e depois sagrou-se campeão em cima de Federer.

Porém nos dois últimos duelos deu Del Potro: na cidade de Xangai em 2013 e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

Nadal e Del Potro se enfrentaram no circuito profissional apenas 13 vezes, com vantagem para o espanhol que venceu 8 contra 5 do argentino.

Já Juan Martín Del Potro teve que superar simplesmente seu vice de 2009, o suiço Roger Federer para alcançar a semifinal norte-americana. O argentino venceu o jogo por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6, 7/6 (10-8) e 6/4.

Rafael Nadal x Del Potro ao vivo

“É uma honra ouvir isso dele e significa que agora preciso provar que ele está certo. Tenho muita coisa para evoluir ainda se quiser ser um jogador mais forte”, falou o atual 53 do mundo.

Fã declarado de Nadal, Rublev saiu de quadra derrotado mas feliz com os elogios feitos pelo espanhol sobre o jovem russo de 19 anos ser um dos melhores na nova geração do tênis.

Para chegar nessa semifinal, Rafael Nadal teve que vencer o jovem tenista russo Andrey Rublev por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/2, em apenas uma hora e 39 minutos de partida.

Nesse grande jogo de hoje teremos três títulos do US Open em quadra. Enquanto que Nadal venceu em 2010 e 2013, Del Potro saiu vitorioso em 2009, quando conquistou o seu único título de Grand Slam até o momento.