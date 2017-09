Madison Keys x Sloane Stephens: donas da casa duelam em final inédita

Depois de 12 dias de competição, enfim, chega-se ao último dia na chave feminina de simples quarto Grand Slam do ano: o US Open. Diferentemente do que se pensava, o torneio terá um desfecho inédito com o confronto entre duas tenistas da casa – que claramente não eram apontadas entre as favoritas à conquista: Sloane Stephens – número 83 do mundo – e Madison Keys – 15ª cabeça de chave.

Esta é a primeira decisão de torneios Major na carreira de ambas tenistas. No confronto direto, as duas se encontraram apenas uma vez em partidas válidas pelo circuito da WTA, com vitória de Stephens na primeira rodada do WTA Premier de Miami em 2015 por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

Adversárias dentro da quadra, as duas mantém uma ótima relação de amizade fora das quatro linhas. “Eu a adoro até à morte, pois ela é a minha melhor amiga. Será muito bom enfrentá-la na final” admitiu Sloane após a vitória nas semis.

Para garantir vaga na decisão, a jovem tenista de 24 anos travou uma dura batalha diante da veterana Venus Williams – finalista do Australian Open e de Wimbledon – vencendo apenas no terceiro set, com parciais de 6/1 0/6 e 7/5, em duas horas e sete minutos. Já sua adversária natural de Illinois passou por CoCo Vandeweghe em sets diretos: 6/1 e 6/2.

Relembre a campanha de Sloane Stephens:

Aos 24 anos, Sloane já foi 11ª colocada no ranking da WTA. Porém, em uma carreira marcada por lesões – sendo a mais recente no final de 2016 – não conseguiu se firmar entre as melhores. Semanas atrás, a natural da Florida, era número 957 do mundo por conta de uma fratura no pé. Recuperando-se, chegou às semifinais em Toronto e Cincinnati para voltar ao top 100. Em caso de título, voltará ao top 20 na próxima segunda-feira (11).

R1 : Stephens derr. Vinci - 2 sets a 0 - 7/5 6/1;

: Stephens derr. Vinci - 2 sets a 0 - 7/5 6/1; R2 : Stephens derr. Cibulkova - 2 sets a 1 - 6/2 5/7 6/3;

: Stephens derr. Cibulkova - 2 sets a 1 - 6/2 5/7 6/3; R3 : Stephens derr. Barty - 2 sets a 0 - 6/2 6/4;

: Stephens derr. Barty - 2 sets a 0 - 6/2 6/4; 8as : Stephens derr. Goerges - 2 sets a 1 - 6/3 3/6 6/1;

: Stephens derr. Goerges - 2 sets a 1 - 6/3 3/6 6/1; 4as : Stephens derr. Sevastova - 2 sets a 1 - 6/3 3/6 7/6(4);

: Stephens derr. Sevastova - 2 sets a 1 - 6/3 3/6 7/6(4); Semis : Stephens derr. V. Williams – 2 sets a 1 – 6/1 0/6 7/5.

: Stephens derr. V. Williams – 2 sets a 1 – 6/1 0/6 7/5.

Relembre a campanha de Madison Keys:

Já Madison tem apenas 22 anos, mas já chegou a ocupar a sétima posição do ranking. Entretanto, assim como sua adversária na final, teve de se afastar do circuito por conta de uma cirurgia no punho. Retornando às quadras, Keys está voltando à boa fase: recentemente conquistou o WTA Premier de Stanford. Se vencer o torneio, será top 10 novamente.

R1 : Keys derr. Mertens - 2 sets a 0 - 6/3 7/6(6);

: Keys derr. Mertens - 2 sets a 0 - 6/3 7/6(6); R2 : Keys derr. Maria - 2 sets a 0 - 6/3 6/4;

: Keys derr. Maria - 2 sets a 0 - 6/3 6/4; R3 : Keys derr. Vesnina - 2 sets a 1 - 2/6 6/4 6/1;

: Keys derr. Vesnina - 2 sets a 1 - 2/6 6/4 6/1; 8as : Keys derr. Svitolina - 2 sets a 1 - 7/6(2) 1/6 6/4;

: Keys derr. Svitolina - 2 sets a 1 - 7/6(2) 1/6 6/4; 4as : Keys derr. Kanepi - 2 sets a 0 - 6/3 6/3;

: Keys derr. Kanepi - 2 sets a 0 - 6/3 6/3; Semis : Keys derr. Vandeweghe – 2 sets a 0 – 6/1 e 6/2.

: Keys derr. Vandeweghe – 2 sets a 0 – 6/1 e 6/2.

