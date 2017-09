Stephens atropela Keys e conquista o US Open pela primeira vez

Neste sábado (9), ocorreu a decisão da chave feminina de simples do último Grand Slam do ano, o US Open. Em uma final inédita, duas jovens tenistas da casa enfrentaram-se: Madison Keys e Sloane Stephens.

Depois de uma hora e três minutos, Stephens derrotou a cabeça de chave número 15 por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/0.

Este foi o primeiro título de Major na carreira da norte-americana, sendo o troféu mais importante já conquistado. Com os pontos somados nesta semana, a norte-americana subiu 61 posições no ranking da WTA e será a 22ª do mundo na próxima segunda-feira (11).

Sem cometer erros, Stephens domina o primeiro set

Desde os primeiros games, a partida mostrou que seria marcada pelo equilíbrio. Com bons saques - característica que a marcou durante todo o torneio - Keys confirmava seus games, mesmo cometendo muitos erros. Já no serviço da adversária, isso era um problema, visto que não conseguia ameaça-la.

Foto: Getty Images

Seguindo sua tática, Stephens conseguiu a quebra no quinto game, aproveitando erros da compatriota. Confiante, abriu vantagem para fazer 5/3. Na sequência, Madison não aguentou a pressão: depois de perder um game point, desconcentrou-se e, com um erro de backhand, cedeu o set: 6/3.

Irregular, Keys não oferece resistência na segunda parcial

Reagindo após a derrota no primeiro set, Keys pressionou a adversária logo no primeiro game. Consistente, Sloane foi forte e confirmou seu serviço. Em seguida, continuou dominante para abrir 0/40 e, posteriormente, conquistar o break. Errando muito, Madison não conseguia atingir seu melhor nível, assim perdeu mais um game.

Foto: Getty Images

Quando Stephens sacava no 4/0, sua adversária pareceu iniciar uma reação. Porém, mostrando ser uma verdadeira campeã de Grand Slam, a tenista da 24 anos elevou seu nível para salvar os três break points e abrir 5/0. Com a partida praticamente perdida, Keys soltou-se para oferecer resistência no último game. Chegou a salvar dois match points, mas não resistiu no terceiro. Assim, Sloane Stephens fechou o jogo com 6/0.

O melhor do último Grand Slam da temporada, o US Open, você acompanha na VAVEL Brasil.