Rafael Nadal x Kevin Anderson AO VIVO online pela final do US Open 2017

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos a grande final do US Open entre o espanhol Rafael Nadal e o sul-africano Kevin Anderson. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes desse grande duelo!

“Mais importante do que ganhar um Grand Slam é ser feliz. Somente sou feliz se eu estiver saudável, competitivo na maioria das semanas em que jogo. É justamente isso que vem acontecendo neste ano. Estou contente por estar na final do US Open. Vou lutar para ganhar mais um título aqui” declarou o espanhol em entrevista recente.

Em caso de conquista, o tenista da Espanha se isola na liderança do ranking da ATP com 1960 pontos à frente de Federer.

Já esta será a 23ª decisão para Nadal, sendo quarta em Nova Iorque. O natural de Manacor levantou o troféu em Flushing Meadows em duas ocasiões: em 2010 e 2013, ambas em cima do sérvio Novak Djokovic.

Em Grand Slams, havia chegado às quartas de final do US Open em 2015, perdendo para o suíço Stan Wawrinka.

Esta será a primeira final de Major na carreira do sul-africano. Seu melhor resultado até então havia sido a decisão dos ATPs 500 de Washington, Acapulco e Queen's. Além dos títulos de ATP 250.

Já Anderson passou por Pablo Carreno Busta da Espanha - 12º cabeça de chave - em quatro sets: 4/6 7/5 6/3 e 6/4.

Rafael Nadal x Kevin Anderson ao vivo

Rafa vem de vitória para cima do argentino Juan Martín del Potro - algoz do suíço Roger Federer - de virada, com parciais de 4/6 6/0 6/3 e 6/2.

O último deles foi nas oitavas de final do ATP 500 de Barcelona, com vitória do espanhol em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4.

A partida marca o quinto encontro entre os dois tenistas em jogos válidos pelo circuito da ATP. No confronto direto, "El Toro" leva a melhor com quatro vitórias em quatro jogos.

Para encerrar os Grand Slams da temporada de 2017, o espanhol Rafael Nadal - cabeça de chave número um - encara o surpreendente sul-africano Kevin Anderson na decisão da chave de simples masculina do US Open.