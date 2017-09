Copa Davis: Pouille decepciona, mas Tsonga garante empate contra Sérvia/ Foto: Reuters

Nesta sexta-feira (15), ocorreu o primeiro dia do confronto válido pela semifinal do Grupo Mundial da Copa Davis de 2017 entre a França - cabeça de chave número seis - e a Sérvia - oitava cabeça de chave - nas quadras rápidas de Lille.

Favorito, Pouille é derrotado em casa

Na partida de abertura do confronto, o 22º colocado no ranking da ATP - Lucas Pouille - decepcionou. Diante de Dusan Lajovic - número 80 do mundo - o jovem francês perdeu por três sets a um, com parciais de 6/1 3/6 7/6 e 7/6, depois de três horas e sete minutos.

No domingo (17), os dois retornam à quadra: no quarto jogo, Lajovic desafia Jo-Wilfried Tsonga. Caso seja necessário, Pouille está escalado para enfrentar Laslo Djere.

Tsonga atropela e garante ponto francês

Número um da França, o veterano Jo-Wilfried Tsonga entrou em quadra na sequência, para assumir a responsabilidade. A primeira vitória dos tenistas da casa veio contra Laslo Djere - 95º do mundo - em sets diretos, com parciais de 7/6 6/3 e 6/3, em duas horas e oito minutos.

No sábado (16), será disputada a partida de duplas, que será fundamental para ambas equipes. Nela, a quinta melhor dupla do mundo - composta pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre Hugues Herbert - encara os sérvios Nenad Zimonjic - ex-número um do mundo - e Filip Krajinovic.

No outro lado da chave, a Bélgica - cabeça de chave número sete - recebe a Austrália em sua capital, Bruxelas. Após o primeiro dia de disputas, o confronto também está empatado em um a um: David Goffin conquistou o ponto do donos da casa ao derrotar John Millman em quatro sets, enquanto Nick Kyrgios precisou de cinco sets para bater Steve Darcis.

