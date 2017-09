Austrália vence nas duplas e tem vantagem sobre Bélgica na Copa Davis

A quadra de saibro indoor do Palais 12, em Bruxelas, capital da Bélgica, está recebendo 1 das semifinais da Copa Davis 2017. Os liderados de Johan Van Herck receberam os australianos, capitaneados por Lleyton Hewitt. Neste sábado (16), foi o momento das duplas buscarem um ponto de vantagem para seus países uma vez que o confronto saiu empatado em 1 a 1 da sexta, nos primeiros jogos de simples.

O time australiano entrou com o experiente duplista John Peers e o jovem Jordan Thompson, que vem jogando duplas com mais frenquência no circuito profissional em 2017. Os belgas vieram com Ruben Bemelmans e Arthur De Greef, mais jovens e de ranking abaixo dos australianos, sendo Peers o número 2 do mundo nas duplas da ATP.

A diferença técnica entre as duplas se mostrou logo no 1º set do jogo, mesmo com a disputa desta semifinal ser realizada em saibro, algo que ajuda os belgas. Peers e Thompson conseguiram a quebra de vantagem que lhes deu a vitória no set logo no 2º game, mantendo um padrão forte de voleios e pontos rápidos, forçando 12 erros dos belgas, além de outros 6 erros não forçados deles. Com isso, o placar de 6/3 foi anotado rapidamente.

Foto: Getty Images

O 2º set também teve apenas 1 quebra de vantagem para os australianos, desta vez conseguida no 5º game e de 15-40. A diferença é que os belgas engrossaram o jogo no 8º game, tentando a todo custo devolver a quebra. Após 7 vantagens, Thompson e Peers confirmaram o serviço e assim o placar de 6/4 chegou no set. O número de winners mostra o quanto os australianos estavam agressivos na estratégia de jogo e bem entrosados, aplicando 10 contra 4 dos belgas no set.

O 3º e decisivo set teve uma queda de produção dos belgas muito acentuada, e somando a forma agressiva dos australianos em quadra, o placar de 6/0 veio bem rapidamente. Além de vencerem apenas 50% dos pontos com 1º serviço e apenas 11% com o 2º serviço, os belgas cometeram um total de 14 erros no set, além de levarem 12 winners contra. Uma diferença pesada e que explica o pneu no set.

Foto: Getty Images

Com a vitória, os australianos chegam ao placar agregrado de 2 a 1 e terão a chance no jogo de simples entre David Goffin e Nick Kyrgios de fechar o encontro e avançar para a grande final. O 5º jogo está marcando entre Steve Darcis e John Millman.