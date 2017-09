Bia Haddad desbanca ex-top 30 e faz história ao avançar às quartas de final na Coreia do Sul

Beatriz Haddad (#71) estreou essa semana no Tour Asiático e já emplacou duas vitórias contundentes no WTA Internacional de Seoul. Sem jogar desde o US Open, a número um do Brasil largou com uma virada sobre Katarina Zavatska e, nesta quarta-feira (20), voltou a somar um ótimo resultado ao desbancar Irina Begu (#55), que já chegou a ocupar a 22ª posição no ranking.

Em sua estreia, a paulistana anotou 4-6/6-3/6-1 sobre a convidada ucraniana Zavatska (#251) em uma disputa de 2h19.

Com o desafio ainda maior nesta segunda rodada, a brasileira encarou a quinta cabeça de chave do torneio e levou a melhor sobre Begu por dois sets a um, parciais de 6-3/4-6/6-2, em 2h14 de partida.

O jogo foi aberto e equilibrado com chances para ambos os lados. Ao todo, foram cinco break points convertidos pela brasileira em 14 oportunidades e apenas três em nove para a romena. Bia precisou de seis match points para fechar o confronto.

A paulistana agora avança às quartas de final de Seoul em que irá enfrentar Sara Sorribes Tormo (#93). A espanhola que despachou a tenista da casa Na-Lae Han (#274) com 6-1/6-2. Este será o primeiro jogo entre ela e a brasileira.

Bia entrou no WTA sul-coreano uma posição abaixo de seu melhor ranking, porém, com as quartas já garantida, ela subirá para o 65º lugar, melhorando sua própria marca. Na próxima segunda-feira (25), a jovem voltará a fazer história no Tênis brasileiro ao se consolidar como a latino-americana mais bem ranqueada, ultrapassando a porto-riquenha Monica Puig - campeã olímpica na Rio 2016 e atual número 70 do mundo.

WTA Premier de Tóquio

Foto: WTA/Divulgação

As melhores tenistas do mundo também se encontram no continente asiático. Na disputa de Tóquio, as principais cabeças de chave estrearam hoje na segunda rodada. Garbiñe Muguruza (#1) derrotou Monica Puig (#70) por 6-4/6-0, Karolina Pliskova (#2) também atropelou Magda Linette (#74) com 6-2/6-1 e Angelique Kerber (#14) fechou o dia sobre Daria Kasatkina (#32) com parciais de 7-6(5)/6-3.

