Rogerinho luta, leva para terceiro set, mas é derrotado por Bautista Agut na Rússia

Nesta quinta-feira (21), foram disputadas as partidas de oitavas de final da chave de simples do ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia. Número um do Brasil, Rogério Dutra Silva desafiou o 13º do mundo - Roberto Bautista Agut.

Depois de uma hora e 40 minutos em quadra, o paulista acabou derrotado pelo cabeça de chave número um do torneio por dois sets a um, com parciais de 6/4 4/6 e 6/0.

Com o resultado positivo, o tenista da Espanha garantiu vaga nas quartas de final da competição. Seu adversário na próxima fase vem do confronto entre o cabeça de chave número sete - Viktor Troicki da Sérvia - e o argentino Guido Pella - número 71 no ranking mundial.

Confira o resumo da partida

Bautista Agut começou melhor, com uma quebra logo no primeiro game de serviço do adversário. No entanto, sua vantagem durou somente cinco games, quando o brasileiro cresceu no jogo para empatar em 4/4. Porém, em um momento de pressão, não resistiu no 10º game, cedendo a primeira parcial: 6/4.

Reagindo, foi a vez de começar o set com um break. Depois de uma quebra para cada lado, Dutra Silva devolveu o 6/4 em apenas 37 minutos. Vendo a vitória ameaçada, o espanhol aumentou o nível de seu jogo: em 20 minutos, não deu chances ao adversário, aplicando o "pneu" para confirmar a classificação para a próxima fase.

Na primeira rodada, o natural de São Paulo precisou de uma hora e 56 minutos para derrotar Radu Albot da Moldávia - 114º do mundo - por dois sets a um, de virada com parciais 2/6 6/2 e 6/2. Na chave de duplas, jogando com o veterano italiano Paolo Lorenzi, Rogerinho caiu na primeira rodada para a dupla formada pelo tcheco Roman Jebavy e pelo holandês Matwe Middelkoop em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, em apens 58 minutos.

