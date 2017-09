Bia Haddad vence holandesa e faz primeira final da carreira em Seoul

Na manhã deste sábado (23), ocorreras as semifinais do WTA International de Seoul, na Coreia do Sul. Pela primeira vez da carreira em uma fase tão aguda de torneios da WTA, a brasileira Beatriz Haddad Maia enfrentou a holandesa Richel Hogenkamp - 116ª colocada no ranking mundial.

Depois de uma hora e 46 minutos em quadra, a paulistana conquistou uma das vitórias mais importantes de sua vida pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 7/6.

Na decisão do torneio, a tenista de 21 anos tem pela frente a campeã de Roland Garros - Jelena Ostapenko da Letônia. A décima colocada no ranking mundial derrotou a tailandesa Luksika Kumkhum - número 155 do mundo - nas semifinais em três sets, com parciais de 3/6 6/1 e 6/3, depois de uma hora e 53 minutos.

Com os 166 pontos conquistados com a vaga na final, Bia ganhou 13 posições no ranking mundial e será a 58ª na próxima segunda-feira (25), com 990 pontos. Em caso de título, a natural de São Paulo pode chegar 54ª posição.

Confira o resumo da partida

Logo no primeiro game, Bia teve problemas no saque: depois de salvar quatro break points, ganhou confiança para abrir 1/0. Na sequência, fez três pontos seguidos pressionar a adversária e conquistar a quebra. Com a vantagem no placar, começou a se soltar em quadra. No sexto game conquistou outro break para fechar em 6/1 em apenas 29 minutos.

Na segunda parcial, Hogenkamp equilibrou a partida, conseguindo a quebra no primeiro game de saque da adversária. No entanto, a vantagem durou até o oitavo game, quando a brasileira devolveu o break para empatar. Com o empate no placar, a decisão foi para o tiebreak. Esse foi marcado por instabilidade em ambos os lados, porém a brasileira foi mais forte mentalmente para salvar três set points e fechar em 9/7.

