Jogo do século? Roger Federer e Rafael Nadal atuam juntos e vencem partida de exibição

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

Roger Federer, campeão de 19 Grand Slams. Rafael Nadal, dono de 16 títulos de Major. Dois dos tenistas de simples mais vencedores da história do esporte, donos de uma enorme torcida espalhada pelo mundo. Protagonistas de grandes decisões e uma rivalidade que já dura mais de uma década.

Neste sábado (23), os fãs de tênis puderam testemunhar algo inédito. Na Laver Cup, torneio de exibição que reúne os melhores jogadores do ranking divididos em duas equipes, Federer e Nadal atuaram juntos em uma partida de duplas, representando o "Time Europa".

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

Ao longo da partida, o suíço e o espanhol mostraram muita sintonia e desconcentração, se divertindo bastante a cada ponto disputado. Do outro lado da quadra, Sam Querrey e Jack Sock, um pouco mais acostumados com o circuito de duplas, enfrentavam não apenas os dois gênios, mas também toda a torcida presente em Praga, República Tcheca.

Apesar dos esforços dos tenistas norte-americanos, Federer e Nadal venceram a partida por 2 sets a 1, parciais de 6/4 1/6 e 10-5, em 1h19. Na Laver Cup, o terceiro set, decisivo, é disputado no sistema de tiebreak (ponto a ponto). Mais cedo, no mesmo dia, Nadal e Federer já haviam batido Sock e Querrey, respectivamente, em partidas de simples.

(Foto: Julian Finney/Getty Images)

Após a partida, os dois maiores campeões de Grand Slam da história falaram sobre a oportunidade de atuar juntos pela primeira vez na carreira.

"Foi uma experiência inesquecível. Ter Roger Federer atuando ao meu lado é um grande privilégio... Algo que eu sempre quis realizar ao longo de minha carreira e neste sábado pudemos fazer acontecer", afirmou Nadal.

"Para mim, pessoalmente, é um grande momento. Nós havíamos treinado juntos em apenas uma oportunidade, no World Tour Finals. Sempre seremos rivais, mas isto, neste sábado, foi algo muito especial. Foi um grande prazer estar em quadra ao lado de Rafa", afirmou Federer.

(Foto: Julian Finney/Getty Images)

Sucesso de público e de marketing, a Laver Cup reuniu, nesta edição de 2017, outros grandes nomes além do suíço e do espanhol. Pelo "Time Europa", jogam Berdych, Cilic, Thiem e Alexander Zverev, capitaneados por Bjorn Borg. Representando o "Time Mundo", atuam Querrey, Isner, Sock, Kyrgios, Shapovalov e Tiafoe, liderados por John McEnroe.

Com a vitória nas duplas, o "Time Europa" aumentou ainda mais a sua vantagem ante ao "Time Mundo": 9 a 3. Neste domingo (24), acontecem as últimas partidas do torneio. A equipe que chegar primeiro aos 13 pontos, vence a Laver Cup.