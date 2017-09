Rogerinho perde para Zhang na primeira rodada em Shenzhen

Google Plus

Na manhã desta terça-feira (26), o número um do Brasil - Rogério Dutra Silva - fez sua estreia no ATP 250 de Shenzhen, na China. Seu adversário na primeira rodada foi o tenista da casa Zhinzhen Zhang - 495º colocado no ranking da ATP.

Depois de uma hora e 21 minutos, o paulista saiu de quadra derrotado por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/1.

Com a vitória, Zhang garantiu vaga nas oitavas de final do torneio. Na próxima fase, seu adversário será o italiano Paolo Lorenzi - quarto cabeça de chave da competição e número 39 do mundo.

O tenista da Itália é, inclusive, parceiro de duplas de Rogério. Na segunda- feira (25), os dois atuaram juntos, mas acabaram derrotados por Malek Jaziri da Tunísia e Marcel Granollers da Espanha por dois sets a zero.

Confira o resumo da partida

Rogerinho começou o jogo bem com uma quebra de serviço a favor, abrindo uma vantagem de 4/1. Entretanto, a partir daí, seu rendimento começou a cair: perdendo cinco games seguidos, cedeu a virada ao adversário que fechou em 6/4.

O brasileiro voltou a sofrer no primeiro game da segunda parcial, precisando de cinco 40/40 para confirmar seu saque. No entanto, esse acabou sendo seu último game no set: atropelando novamente, Zhang fez mais seis games seguidos para fechar em 6/1.

Monteiro sofre, mas avança e desafia japonês

Outro brasileiro em ação na semana foi Thiago Monteiro. Pelo ATP 250 de Chengdu, na China, o cearense entrou em quadra na segunda-feira (26). O número 126 do ranking mundial derrotou o chinês Yibing Wu - 321º do mundo - por dois sets a um, com parciais de 1/6 7/6 e 6/2, em duas horas e um minuto de partida.

Nas oitavas de final, o brasileiro encara novamente o japonês Yuichi Sugita - número 43 do ranking da ATP. Pelos play-offs da Copa Davis, o tenista do Japão não deu chances, vencendo em sets diretos: 6/3 6/2 e 6/2.

