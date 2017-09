Na reedição da Copa Davis, Monteiro volta a ser derrotado por Sugita

Nesta quarta-feira (27), foram disputadas as partidas válidas pelas oitavas de final da chave principal de simples do ATP 250 de Chengdu, na China. Cabeça de chave número cinco da competição, o japonês Yuichi Sugita enfrentou o brasileiro Thiago Monteiro - 126º colocado no ranking da ATP.

Em apenas uma hora e três minutos em quadra, o tenista do Japão confirmou seu favoritismo, vencendo por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/1.

Este foi o segundo encontro consecutivo entre os dois em duas semanas. Pelos play-offs do Grupo Mundial da Copa Davis de 2018, Yuichi também não havia dado chances, vencendo em sets diretos: 6/3 6/2 e 6/2.

Com o resultado positivo, Sugita garantiu vaga nas quartas de final do torneio. Seu adversário na próxima rodada será o sérvio Dusan Lajovic - número 84 do mundo - que vem de vitória surpreendente para cima do espanhol Albert Ramos Vinolas - cabeça de chave número dois e 25º do ranking mundial - por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/3, em 68 minutos.

Confira o resumo da partida

Sugita começou o jogo de maneira arrasadora: quebrando o serviço de adversário de 0/40. A partir daí, passou a jogar de maneira mais tranquila, com a vantagem no placar. Monteiro ainda ameaçou, mas teve apenas um break point a favor no set, salvo pelo japonês. Confirmando seu serviço, o japonês fechou em 6/4.

O mesmo cenário se repetiu desde o início da segunda parcial. No entanto, dessa vez, Thiago não teve tanta força para reagir: confirmou seu primeiro game de saque apenas no quinto game, quando já estava duas quebras atrás. Com facilidade, Sugita selou a vitória com 6/1.

Na primeira rodada, Thiago derrotou o chinês Yibing Wu - 321º do mundo - por dois sets a um, com parciais de 1/6 7/6 e 6/2, em duas horas e um minuto de partida.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.