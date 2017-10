Facundo Bagnis vence sua estreia no São Paulo Challenger de Tênis em Campinas

Na tarde desta segunda-feira (2º) o atual campeão do São Paulo Challenger de Tênis em Campinas, Facundo Bagnis (112) da argentina, fez sua estreia no torneio ao enfrentar o brasileiro e luck loser do torneio Daniel Dutra Silva (370). O argentino venceu a partida por 6-3 6-4.

O jogo teve início após um atraso devido à chuva forte que atingiu a cidade. Bagnis, que é o cabeça de chave número três do torneio, começou servindo e cometeu muitos erros não forçados no início da partida. Além disso ele não estava sacando bem e fez uso do seu segundo saque.

Era evidente que o argentino estava arriscando mais durante as trocas de bolas. Logo ele reverteu a situação e passou a se impor sobre o seu adversário no jogo e vencer os pontos decisivos. Seus ataques passaram a desestabilizar o brasileiro e logo conquistou a primeira quebra do jogo.

Mesmo á frente do placar, foi só no sexto game que Bagnis quebrou o serviço do adversário após uma subida antecipada de Dutra Silva que levou uma passada. O cabeça de chave número três do torneio se manteve na vantagem e fechou o set com 6-3.

A segunda parcial pareceu começar favorável para Dutra Silva que não permitiu que o adversário vencesse pontos e logo no segundo game conquistou sua primeira quebra. Durante os dois primeiros games foi possível notar que o argentino voltou a cometeu os erros não forçados e perdeu muitos pontos.

Apesar do momento, Dutra Silva teve o seu serviço quebrado no terceiro game e permitiu que o seu adversário saísse do zero no set. O brasileiro se manteve confiante no início da parcial e abriu o placar em 4 a 1 com uma quebra de vantagem na segunda parcial.

Quando sacava no sexto game, o argentino conseguiu confirmar o o seu saque pela primeira vez no set. O momento favorável do atual campeão do torneio foi perceptível ao brasileiro que teve seu serviço quebrado em seguida e viu o seu adversário recuperar as quebras do início do segundo set.

Após devolver a quebra Bagnis voltou a se manter sólido no jogo e aproveitou o momento de instabilidade de Dutra Silva para vencer os cinco games seguintes fechando a partida com 6-4 no último set. Na próxima rodada o argentino enfrentará o vencedor da partida entre o seu compatriota Tomas Lipovsek Puches (214) e o brasileiro Jose Pereira (694), ambos vindos do qualifying.