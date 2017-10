Google Plus

ATP 500 de Tóquio: Goffin é campeão; Bruno Soares fica com o vice (Foto: AFP)

Neste domingo (08), ocorreram as finais das chaves de simples e de duplas do ATP 500 de Tóquio, no Japão. O tenista belga David Goffin e os nativos Ben Mclachlan e Yasutaka Uchiyama sagraram-se campeões do torneio.

Goffin derrota francês e conquista mais um título

Cabeça de chave número quatro do torneio, o tenista belga David Goffin vem uma fase espetacular: depois de classificar seu país para mais uma decisão de Copa Davis, o natural de Rocourt venceu seu segundo torneio consecutivo nesta gira asiática: o ATP 500 de Tóquio.

Na final, o tenista da Bélgica derrotou o francês Adrian Mannarino - 31º colocado no ranking da ATP - por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/5, em uma hora e 25 minutos.

Na semana passada, David havia vencido o ATP 250 de Shenzhen, na China, depois de passar pelo ucraniano Alexandr Dolgopolov por dois sets a um: 6/4 6/7 e 6/3. Com os pontos conquistados nesta semana, Goffin ganhou uma posição no ranking mundial e voltará ao top 10 na próxima segunda-feira (09), com 3055 pontos.

Soares perde para donos da casa na final de duplas

Já na chave de duplas, a decisão contou com a presença brasileira de Bruno Soares. Jogando ao lado do escocês Jamie Murray, o mineiro acabou derrotado na final pelos japoneses Ben Mclachlan e Yasutaka Uchiyama em sets diretos, com parciais de 6/4 e 7/6, em uma hora e 33 minutos em quadra.

"Foi uma boa semana no Japão. Infelizmente perdemos na final, mas jogamos super bem todos os jogos. Hoje eles mereceram. Estou feliz em começar essa gira longa com uma final" disse Soares e completou: "Independente de chegar hoje ou não, são marcas que nunca imaginei alcançar na minha carreira, assim como essa final de número 51."

