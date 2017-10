Masters 1000 de Xangai: Bautista Agut decepciona; Del Potro confirma favoritismo

Del Potro em ação na China/ Foto: Getty Images

Nesta segunda-feira (9), teve continuidade a primeira rodada da chave principal do Masters 1000 de Xangai, na China. Entre os principais cabeças de chave em ação estiveram o espanhol Roberto Bautista Agut e o argentino Juan Martin del Potro. O único brasileiro a entrar em quadra foi o gaúcho Marcelo Demoliner na chave de duplas.

Bautista Agut é surpreendido por sul-coreano

O cabeça de chave mais alto a atuar nesta segunda foi Bautista Agut. 13º colocado no ranking mundial, o espanhol acabou derrotado logo na estreia pelo jovem sul-coreano Hyeon Chung - número 61 do mundo - por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 35 minutos.

Na segunda rodada, o tenista da Coreia do Sul enfrenta o veterano francês Richard Gasquet - 30º no ranking - que vem de vitória sobre o holandês Robin Haase em três sets: 6/7 7/5 e 6/2, em duas horas e 27 minutos.

Del Potro bate georgiano e avança

Cabeça de chave número 16, o argentino Juan Martin del Potro encarou Nikoloz Basilashvili da Geórgia na primeira rodada. Diante do número 60 do mundo, o natural de Tandil anotou dois sets a um, com parciais de 6/2 3/6 e 6/4.

Com o resultado positivo, Delpo garantiu vaga na segunda rodada. Seu adversário vem do confronto entre a revelação russa Andrey Rublev - quadrifinalista do US Open - e o bósnio Damir Dzumhur.

Nas duplas, Demoliner estreia ao lado de Fognini

Pela chave de duplas, o gaúcho Marcelo Demoliner estreou na competição ao lado do italiano Fabio Fognini. Na primeira rodada, eles enfrentaram a dupla da casa composta por Maoxin Gong e Ze Zhang. Depois de uma hora e um minuto, a parceria do Brasil e da Itália acabou vencedora por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4.

Na segunda rodada, eles encaram os cabeças de chave número seis da competição: Rajeev Ram dos Estados Unidos e Raven Klaasen da África do Sul.