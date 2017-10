Vitória de Cilic, queda de Pouille e abandonos marcam o terceiro dia de Xangai

(Foto: Lintao Zhang/Getty Images)

O terceiro dia da chave principal do Masters 1000 de Xangai reservou algumas surpresas, desistências importantes, estreias de cabeças de chave e alguns classificados às oitavas de final do torneio.

A Vavel Brasil traz pra você, fã de tênis, um resumo do que aconteceu de melhor nesta terça-feira (10), no penúltimo Masters 1000 da temporada.

Favoritos vencem

(Foto: Yifan Ding/Getty Images)

Dentre os favoritos ao título, o croata Marin Cilic, cabeça de chave número 4, passou sem maiores problemas pelo britânico Kyle Edmund: 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6(5). Outro cabeça de chave a vencer nesta terça-feira foi Sam Querrey. O norte-americano venceu Yuichi Sugita também por 2 a 0, parciais de 6/3 6/2.

Kevin Anderson, vice-campeão do US Open, não tomou conhecimento do francês Adrian Mannarino, vencendo em sets diretos: 6/3 6/1. Mannarino chegava à Xangai após boa campanha no ATP 500 de Tóquio, onde foi finalista, perdendo a decisão para Goffin.

Vivendo grande ano, o argentino Diego Schwartzman bateu o australiano Jordan Thompson em sets diretos, e será o adversário na estreia do suíço Roger Federer, bicampeão do torneio.

Juan Martín Del Potro, em partida válida já pela segunda rodada, venceu o jovem russo Andrey Rublev por 2 sets a 0, classificando-se às oitavas de final.

Abandonos sentidos

(Foto: Yifan Ding/Getty Images)

Após perder o primeiro set para o norte-americano Steve Johnson, Nick Kyrgios, cabeça de chave número 13, abandonou a partida. Pouco depois, o australiano pediu desculpas aos seus fãs e justificou a sua retirada em uma de suas redes sociais, alegando problemas estomacais, além de dores no ombro.

Outro cabeça de chave a abandonar o Masters chinês foi Jack Sock. O americano, cabeça de chave 14, venceu o primeiro set contra o ucraniano Dolgopolov, foi atropelado no segundo e deixou o jogo no quarto game do set decisivo.

Surpresas e eliminações precoces

(Foto: Kevin Lee/Getty Images)

Uma das sensações da temporada se despediu do Masters de Xangai logo em sua estreia. Denis Shapovalov fez jogo duro, mas perdeu ante ao sérvio Viktor Troicki, por 2 sets a 1. Troicki será o adversário do austríaco Dominic Thiem, cabeça de chave número 5.

Pablo Carreña Busta, vivendo boa temporada, foi surpreendido e perdeu por 2 sets a 0 para seu compatriota Albert Ramos Viñolas. Carreña Busta chegou ao Masters chinês como cabeça de chave número 7.

Mais um cabeça de chave a dar adeus precocemente foi o jovem Lucas Pouille. Cabeça de chave número 15, o francês foi superado em sets diretos por Fabio Fognini. O italiano aguarda seu próximo adversário, que sairá do vencedor do confronto entre Jared Donadson e Rafael Nadal.