Federer bate Schwartzman em sets diretos na estreia no Masters 1000 de Xangai

Nesta quarta-feira (11), aconteceram as estreias dos principais cabeças de chave no Masters 1000 de Xangai, na China. Cabeça de chave número dois da competição, Roger Federer entrou em quadra por torneios oficiais pela primeira vez desde sua eliminação nas quartas de final do US Open, para o argentino Juan Martin del Potro.

Em sua estreia na gira asiática, o suíço teve pela frente o argentino Diego Schwartzman - 26º colocado no ranking da ATP. Depois de uma hora e 35 minutos, o natural da Basileia saiu vitorioso por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4.

Com a vitória, Federer garantiu vaga nas oitavas de final do torneio. Seu adversária na próxima rodada vem do confronto entre o ucraniano Alexandr Dolgopolov - número 41 do mundo - e o veterano espanhol Feliciano Lopez - 34º do mundo.

Confira o resumo da partida

A partida começou equilibrada, com cada tenista confirmando seus games de serviço com relativa facilidade. A primeira quebra veio apenas no sexto game, quando o tenista da Argentina sacava. No entanto, a vantagem do suíço durou pouco: na sequência, Diego devolveu o break. O empate persistiu no marcador até o 12º game. Dessa forma, a definição foi para o tiebreak, no qual Roger foi superior para vencer por 7/4.

Confiante, o cabeça de chave número dois começou o segundo set com uma quebra. Sem ser ameaçado durante o restante da parcial, o suíço manteve-se a frente e, depois de um pouco mais de 30 minutos de set, fechou com 6/4.

Demoliner e Fognini são eliminados nas duplas

O gaúcho Marcelo Demoliner jogou nesta semana ao lado do italiano Fabio Fognini. Depois da vitória na primeira rodada diante da dupla da casa composta pelos chineses Maoxin Gong e Ze Zhang, a parceria do Brasil e da Itália acabou perdendo para os cabeças de chave número seis do torneio - Rajeev Ram dos Estados Unidos e Raven Klaasen da África do Sul - em sets diretos, com parciais de 6/4 e 7/6.

