Nadal arrasa norte-americano Donaldson e avança em Xangai

O Estádio do Qi Zhong Tennis Center recebeu a estreia do número 1 do mundo, o espanhol Rafael Nadal, em partida válida pela 2º rodada do Masters 1000 de Xangai, na China. Seu adversário foi o americano e representante na “NextGEN” Jared Donaldson, atualmente 56º no ranking mundial da ATP com 20 anos de idade.

No jogo, todo o favoritismo era de Nadal, porém com uma quadra rápida como a de Xangai, e ainda com teto fechado devido a chuva, esperava-se um americano abusando de winners ou aces, com jogo mais agressivo para este tipo de piso. O que se viu foi um domínio e uma rapidez de Rafa em ganhar pontos, não dando tempo nem de Donaldson respirar. Menos de 1 hora de partida e vitória em sets diretos.

O 1º set viu um início interessante de ambos, confirmando seus saques e já aproveitando a velocidade da quadra para aplicar alguns winners, principalmente com forehand.

No 6º game deste set, sacava Jared porém já demonstrando um pouco de falta de mobilidade, mexendo pouco as pernas, teve que salvar break points, tendo 6 anotados, e neste sexto sendo convertido por Nadal, que rapidamente confirmou seu saque seguinte e de 0. Apesar de apenas 1 quebra de saque existir no set, como o espanhol começou sacando, a vantagem já era de 5/2 quando Donaldson sacaria para tentar ainda salvar mais um game no set.

Eis que novo game ruim do americano, com Nadal já voando em quadra, novo break contra, com set point, e desta vez convertido logo na segunda oportunidade. O placar de 6/2 veio em 30 minutos.

O 2º set começou com Nadal confirmando de 0 seu serviço e quebrando Jared na sequência também de 0. Logo de cara pode-se perceber que o americano já não estava nem um pouco animado, ou esperançoso de tentar uma virada, ou pelo menos complicar a vida de Rafael, que tratou de apertar mais o passo para ficar o menos possível dentro de quadra.

Donaldson confirmou apenas seu saque no 4º game do set. Nos demais games, Nadal era muito superior em tudo, além de ser mais rápido, não dando chance nenhuma para que o americano aproveitasse algum bola ou bom golpe efetuado. O 6/1 veio em 25 minutos, totalizando apenas 55 minutos de jogo no total.

Nadal enfrentará o controverso italiano Fabio Fognini, que bateu o francês Lucas Pouille também em sets diretos.