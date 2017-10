Quarto dia de Xangai derruba três cabeças de chave; oitavas de final já estão definidas

Google Plus

Dia difícil para os cabeças de chave no Masters 1000 de Xangai. A zebra passeou na China nesta quarta-feira (11), derrubando três dos tenistas mais bem ranqueados do torneio.

Dominic Thiem, cabeça de chave número 5, esteve irreconhecível em quadra. Cometendo muitos erros, o austríaco foi superado por 2 sets a 1 pelo sérvio Viktor Troicki, que já havia eliminado o jovem Denis Shapovalov na rodada anterior.

Outro cabeça de chave a se despedir nesta quarta foi o sul-africano Kevin Anderson. O finalista do US Open foi surpreendido por um inspirado Jan-Lennard Struff, número 58 do ranking da ATP. O alemão venceu em sets diretos, duplo 7/6.

Entretanto, a queda mais surpreendente foi a de David Goffin. O belga chegou à China com dois títulos consecutivos na bagagem, vencendo Shenzhen e o ATP 500 de Tóquio. Apesar do bom momento, Goffin não foi páreo para o francês Gilles Simon, perdendo em sets diretos: 7/6 6/3.

Quem não deu chance ao azar foi Rafael Nadal. Vivendo ano iluminado, o espanhol confirmou favoritismo ante ao norte-americano Jared Donaldson. Em um jogo pra lá de rápido, o Nadal aplicou categórico 6/2 6/1 e avançou às oitavas de final do Masters chinês.

Cercado de expectativa após a eliminação nas quartas do US Open, Roger Federer também estreou bem. Diante de um adversário muito perigoso, o argentino Diego Schwartzman, Federer teve atuação segura. Em 1h30, o suíço aplicou 7/6 6/4 e seguiu adiante, em busca de seu sexto título na temporada.

Oitavas de final definidas

As oitavas de final reservam duelos interessantes e confrontos duros para os três principais favoritos. Nadal terá pela frente o imprevisível Fabio Fognini , ótimo tecnicamente, mas mentalmente instável. Federer enfrentará o ucraniano Alexandr Dolgopolov , que furou o qualifying e já eliminou Jack Sock e Feliciano López.

Outro que não terá vida fácil é o alemão Alexander Zverev. Cabeça de chave número 3, o jovem terá pela frente o argentino Juan Martín Del Potro, sempre um adversário perigoso e de muita coragem.

Confira os duelos de oitavas do Masters 1000 de Xangai: