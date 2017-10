Em partida épica, Del Potro vira sobre Zverev e avança; Melo e Soares estreiam com vitória

Google Plus

Dia emocionante no Masters 1000 de Xangai. A quarta-feira (12) reservou grandes duelos pelas oitavas de final da chave de simples, além da estreia dos brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares nas duplas.

Em duelo de 'zebras', Albert Ramos Viñolas, número 25 do ranking da ATP, freou a surpreendente campanha do alemão Jan-Lennard Struff. Em sets diretos, o espanhol despachou o tenista número 53 do mundo, parciais de 7/6 6/4.

Outro curioso confronto de oitavas de final foi o encontro de compatriotas entre Richard Gasquet e Gilles Simon. Em partida extremamente equilibrada e emocionante, Gasquet levou a melhor: 2 sets a 1, parciais de 7/5 6/7 6/3.

Nos duelos envolvendo cabeças de chave, a grande surpresa foi a eliminação de John Isner. 12º favorito em Xangai, o norte-americano foi batido pelo inspirado Viktor Troicki, grande destaque do torneio até o momento: 2 sets a 0, parciais de 6/4 7/6. Em sua caminhada até as quartas, Troicki já eliminou Shapovalov, Thiem [5] e Isner [12].

Grigor Dimitrov e Sam Querrey protagonizaram um duelo teoricamente imprevisível, sem um favorito evidente. Cabeças de chave 6 e 10, respectivamente, a expectativa era de uma partida bastante equilibrada. Jogando o 'fino', o búlgaro venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/3 7/6.

Nadal, Federer e Cilic seguem; Zverev cai

Marin Cilic, cabeça de chave número 4, teve atuação bastante segura ante ao norte-americano Steve Johnson. Sacando muito bem como de costume e sem correr grandes riscos durante toda a partida, o croata venceu por 2 a 0, parciais de 7/6 6/4.

Vivendo um dos melhores anos de sua vitoriosa carreira, Rafael Nadal não tomou conhecimento de mais um adversário. Nesta quarta, a 'vítima' da vez foi o italiano Fabio Fognini. Dominando desde os primeiros pontos, o espanhol só perdeu quatro games, vencendo rapidamente por 6/3 6/1.

Roger Federer segue muito vivo em sua luta pelo número 1 do ranking. Mirando o sexto título da temporada, o suíço despachou o ucraniano Alexandr Dolgopolov em sets diretos, em apenas 1h de partida. Parciais de 6/4 6/2, com atuação bastante tranquila.

Mas o grande jogo da noite, sem dúvidas, foi o duelo entre Juan Martín Del Potro e Alexander Zverev. O duelo de gerações e de potentes forehands foi um dos mais aguardados das oitavas, e não decepcionou. Conhecido por sua raça e bravura, o argentino não esmoreceu após perder o primeiro set e buscou a virada: 3/6 7/6 6/4, despachando o cabeça de chave número 3, maior nome do chamado #NextGen.

Quartas de final definidas:

Marin Cilic [4] vs. Albert Ramos Viñolas

Rafael Nadal [1] vs. Grigor Dimitrov [6]

Richard Gasquet vs. Roger Federer [2]

Juan Martín Del Potro [16] vs. Viktor Troicki



Duplas: brasileiros estreiam bem

(Foto: Kevin Lee/Getty Images)

Dia bom para os brasileiros na China. Cabeça de chave número 2, a dupla formada por Marcelo Melo e Lukasz Kubot não teve vida fácil ante aos ótimos espanhóis Feliciano López e Marc López. Em partida extremamente equilibrada, Melo/Kubot levaram a melhor por 2 sets a 1, parciais de 7/5 4/6 13/11, em 1h45 de jogo.

Na próxima rodada, já pelas quartas de final, Melo/Kubot encaram a dupla latino-americana formada por González/Peralta, que despachou Harrison/Venus [8] nas oitavas.

Bruno Soares, por sua vez, teve vida mais tranquila nesta quarta. Ao lado de Jamie Murray, a dupla cabeça de chave número 4 derrubou a parceria de Zimonjic/Anderson por 2 sets a 0, parciais de 7/5 6/2. Esta foi a 400ª vitória na carreira do tenista brasileiro.

Nas quartas, Murray/Soares terão grande pedreira pela frente: enfrentam a forte dupla de Klaasem/Ram [6].