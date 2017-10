Xangai conhece semifinais de simples e duplas; Melo e Soares podem se encontrar na decisão

(Foto: Kevin Lee/Getty Images)

Xangai não está decepcionando os fãs de tênis. Com partidas emocionantes e alto nível técnico, o penúltimo Masters 1000 da temporada chega em suas fases decisivas com a maioria dos principais favoritos, tanto na simples quanto nas duplas, ainda vivos na busca pelo título.

Favoritos chegam às semis nas duplas

(Foto: Kevin Lee/Getty Images)

A chance de uma final com dois brasileiros segue muito viva nas duplas. Nesta sexta-feira (13), as parcerias de Marcelo Melo e Bruno Soares, que estão em lados opostos da chave, venceram e avançaram às semifinais do Masters chinês.

Melo/Kubot, cabeças de chave número 2, tiveram atuação segura e bateram os latino-americanos González/Peralta por 2 sets a 0, parciais de 7/6 6/4. Na semifinal, brasileiro e polonês não terão vida fácil: enfrentarão Tecau/Rojer, dupla fortíssima e multi-campeã, cabeças de chave número 3.

Bruno Soares, por sua vez, seguiu a semana de conquistas importantes. O triunfo de oitavas de final, ante à Zimonjic/Anderson, marcou a 400ª vitória de nível ATP da carreira do brasileiro. Nesta madrugada, ao bater Klaasen/Ram por 2 sets a 0, a parceria entre Soares/Murray se qualificou para o ATP Finals, em Londres, ao final da temporada.

Na semifinal, Murray/Soares terão pela frente, simplesmente, os principais favoritos ao título na China: Peers/Kontinen, cabeças de chave número 1.

"Briga de cachorro grande" nas simples

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

O sexto dia de chave principal também definiu os semifinalistas de simples. Sólido, Marin Cilic abriu as quartas de final com vitória tranquila. O bom jogo de base de Ramos-Vinolas não foi páreo para os potentes saques e forehands do croata: 2 sets a 0, parciais 6/3 e 6/4.

Rafael Nadal escreveu mais um capítulo importante na vitoriosa temporada de 2017. Em uma partida épica e de altíssima qualidade, o espanhol suou a camisa, mas conseguiu eliminar, por 2 sets a 1 (6/4 6/7 e 6/3), o sexto cabeça de chave, Grigor Dimitrov.

Del Potro precisou superar dores, limitações físicas e um adversário muito empolgado para alcançar as semifinais. Em partida muito equilibrada e com reviravoltas, o argentino lutou muito e venceu Viktor Troicki, de virada: 2 sets a 1, parciais de 4/6 6/1 e 6/4.

Mais uma vez encerrando a programação do dia, Roger Federer entrou em quadra já conhecendo os outros três semifinalistas. Enfrentando Richard Gasquet, um de seus principais 'fregueses' no circuito, o suíço enfrentou altos e baixos na partida, mas venceu em sets diretos: 7/5 e 6/4.

Desta forma, as semifinais terão apenas campeões de Grand Slam. Rafael Nadal [1], segundo maior campeão de Majors da história do tênis; Roger Federer [2], maior campeão de Slams, com 19 títulos; Marin Cilic [4], campeão do US Open 2014; Juan Martín Del Potro [16], campeão do US Open 2009.

Confrontos: