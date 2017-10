Melo confirma favoritismo e encara algoz de Soares na final em Xangai (Foto: Getty Images)

Neste sábado (14), foram disputadas as partidas validas pelas semifinais da chave de duplas do Masters 1000 de Xangai, na China. Nelas, estiveram presentes as principais duplas do torneio: os cabeças de chave de um a quatro da competição. Entre os oito tenistas que entraram em ação, dois eram brasileiros: Marcelo Melo e Bruno Soares.

Melo/ Kubot garantem vaga em mais uma decisão

Cabeças de chave número dois do torneio, Marcelo Melo do Brasil e Lukasz Kubot da Polônia entraram em quadra diante do romeno Horia Tecau e do holandês Jean Julien Rojer por vaga na final. Depois de uma hora e 25 minutos, a parceria campeã de Wimbledon venceu por dois sets a um, com parciais de 4/6 6/3 e 10/7.

Melo busca seu terceiro título em Xangai: foi campeão em 2013 e 2015.

A partida começou equilibrada. Os primeiros break points foram a favor da dupla brasileira-polonesa, no entanto, seus adversários salvaram com facilidade. No momento crucial, a primeira quebra foi para a dupla da Romênia e da Holanda que fechou a primeira parcial em 6/4.

Logo no início do segundo set, Melo e Kubot reagiram, conquistando o break. Mantendo a vantagem no marcador, fecharam em 6/3 para empatar e levar a decisão para o supertiebreak. Esse foi marcado por instabilidade de ambas as duplas. Nos detalhes, Marcelo e Lukasz levaram por 10/7.

+ Xangai conhece semifinalistas de simples e duplas; Melo e Soares podem se encontrar na decisão

Esta será a 49ª final na carreira do brasileiro, sendo a 11ª de torneios da serie Masters 1000. O mineiro já venceu o torneio em duas ocasiões: em 2013, ao lado do croata Ivan Dodig, e em 2015, jogando com o sul-africano Raven Klaasen.

Soares/ Murray perdem para favoritos

Os adversários de Melo e Kubot na final serão os cabeças de chave número um: Henri Kontinen da Finlândia e John Peers da Austrália. Para avançar à final, a dupla derrotou Jamie Murray da Escócia e Bruno Soares do Brasil em três sets, com parciais de 7/6 3/6 e 10/4.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.