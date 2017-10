Jogo Rafael Nadal x Roger Federer ao vivo online pela final do Masters 1000 de Xangai (0-0)

Google Plus

Bom dia a você que acompanha a VAVEL Brasil! Hoje teremos a grande final do Masters 1000 de Xangai, entre Rafael Nadal e Roger Federer!

Federer já conquistou o Masters 1000 de Xangai duas vezes, tendo sido vice uma vez. Nadal, por sua vez, ganhou em 2005 e foi vice em 2009.

A partida entre Rafael Nadal e Roger Federer ocorrerá a partir das 5h30, horário de Brasília.

Derrotas de Rafael Nadal em 2017

Milos Raonic (Brisbane)

Roger Federer (Australian Open)

Sam Querrey (Acapulco)

Roger Federer (Indian Wells)

Roger Federer (Miami)

Dominic Thiem (Roma)

Gilles Muller (Wimbledon)

Denis Shapovalov (Montréal)

Nick Kyrgios (Cincinnati)

Derrotas de Roger Federer em 2017

Dmitry Tursunov (Dubai)

Tommy Haas (Halle)

Alexander Zverev (Toronto)

Juan Marín Del Potro (US Open)

Roger Federer - Finais em 2017

Títulos: 5 (Australian Open, Indian Wells, Miami, Halle e Wimbledon)

Vice: 1 (Montréal)

Rafael Nadal - Finais em 2017

Títulos: 6 (Monte Carlo, Barcelona, Madri, Roland Garros, US Open e Pequim)

Vice: 3 (Australian Open, Acapulco e Miami)

A última vitória de Rafael Nadal contra Roger Federer foi em 2014, na semifinal do Australian Open, quando o espanhol anotou 7/6, 6/3 e 6/3.

Títulos de Masters 1000 no ano:

Indian Wells: Roger Federer

Miami: Roger Federer (2)

Monte Carlo: Rafael Nadal

Madri: Rafael Nadal (2)

Roma: Alexander Zverev

Montréal: Alexander Zverev (2)

Cincinnati: Grigor Dimitrov

A temporada 2017 chega ao fim sem cinco dos principais tenistas dos últimos anos: Andy Murray, Kei Nishikori, Milos Raonic, Novak Djokovic e Stan Wawrinka. Todos lesionados.

O ano foi positivo para ambos, que são considerados os dois melhores da história. Mas muito disso deve-se à ausência de seus dois principais concorrentes: Andy Murray e Novak Djokovic, que ajudam a compor o "Big 4", grupo dos quatro tenistas que dominaram os últimos anos de circuito.

Roger e Rafa possuem, nesta temporada, dois títulos de Grand Slam cada.

Australian Open: Federer d. Nadal

Roland Garros: Nadal d. Wawrinka

Wimbledon: Federer d. Cilic

US Open: Nadal d. Anderson

Nadal continua acumulando semanas como líder do ranking, sendo hoje o sétimo com mais tempo: 149 semanas. Federer é o que mais tempo ficou, com 302.

Mesmo levando desvantagem nos confrontos com o rival neste ano, Rafael Nadal ultrapassou as expectativas, virando número um do mundo outra vez.

2017 foi um ano de três partidas entre eles. O suíço anotou três vitórias: em Melbourne, em Indian Wells e em Miami.

Em quadras duras, será o 20° jogo. Federer lidera por 10-9.

Teremos o 38° embate entre os dois tenistas na história do circuito profissional. Quem leva vantagem no confronto é o espanhol Rafael Nadal, com 23 vitórias.