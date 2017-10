Melo/ Kubot ficam com o vice no Masters 1000 de Xangai

Google Plus

Neste domingo (15), ocorreu a decisão da chave de duplas do Masters 1000 de Xangai, na China. Em quadra, os favoritos enfrentaram-se: Henri Kontinen da Finlândia e John Peers da Austrália - cabeça de chave número um - tiveram pela frente Marcelo Melo do Brasil e Lukasz Kubot da Polônia - cabeças de chave número dois.

Depois de uma hora e 10 minutos de partida, a parceria finlandesa-australiana levou a melhor, vencendo por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

Esta foi a 49ª final na carreira do brasileiro, sendo a 11ª de torneios da serie Masters 1000. O mineiro já havia vencido o torneio em duas ocasiões: em 2013, ao lado do croata Ivan Dodig, e em 2015, jogando com o sul-africano Raven Klaasen.

Confira o resumo da partida

Depois de dois games iniciais relativamente tranquilo para os sacadores, em um momento de instabilidade, a parceria brasileira-polonesa acabou perdendo o saque. Sem conseguir reagir, quase cederam outro break no quinto game. Mantendo a vantagem, Kontinen e Peers fecharam a primeira parcial em 6/4.

Na volta para o segundo set, a dupla cabeça de chave número dois melhorou: chegaram a ter dois break points no quarto game, mas não foram capazes de abrir vantagem. Reagindo, os líderes do ranking mundial não deram chances para os adversários: quebraram o serviço em duas ocasiões para decretar a vitória: 6/2.

Nas semis, Melo e Kubot passaram pelo romeno Horia Tecau e pelo holandês Jean Julien Rojer por dois sets a um, com parciais de 4/6 6/3 e 10/7. Já Henri e John bateram Jamie Murray da Escócia e Bruno Soares do Brasil em três sets, com parciais de 7/6 3/6 e 10/4.

