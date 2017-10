Bia Haddad supera Flipkens e conquista sua primeira vitória em Luxemburgo

Sétima cabeça de chave do torneio, Beatriz Haddad (#58) estreou no WTA Internacional de Luxemburgo, nesta segunda-feira (16). A número um do Brasil largou com um bom placar sobre a belga Kirsten Flipkens (#75) - ex-top 15 - e somou sua primeira vitória da carreira em uma quadra dura de nível WTA. Em sets diretos, Bia cravou 6-3/6-4, em 1h20 de partida.

Na segunda rodada, a paulistana aguarda pela vencedora do confronto entre a canadense Eugenie Bouchard (#80) e a sueca Johanna Larsson (#79).

“Foi uma ótima estreia. Joguei bem sólida, busquei muito a rede e consegui jogar bastante com o primeiro saque. Foi muito bom”, afirmou Bia. “Agora é esperar o próximo jogo e as duplas amanhã”, acrescentou. Fora o susto inicial logo em seu segundo game de serviço, Bia não teve problemas para garantir uma vitória. A brasileira encaixou muito bem seu serviço em quadra - ela teve um aproveitamento de 74% de seu primeiro saque e venceu 35 dos 42 pontos que disputou com ele - e soube aproveitar as chances que teve, consumando dois dos cinco break points a seu favor, enquanto Flipkens desperdiçou as três oportunidades logo no início.

A paulistana também marca presença na chave de duplas ao lado da paraguaia Veronica Cepede. O conjunto formado pela romena Alexandra Candantu e a indiana Phartana Thombare será o primeiro a desafiar a dupla de Beatriz. O confronto está marcado para essa terça-feira.

Demais resultados da primeira rodada:

A. Kontaveit d. J. Cepelova - 6-0/6-2

E. Mertens d. S. Sorribes - 6-0/6-2

V. Cepede d. S. Cirstea - 7-5/3-2 ret.

M Brengle d. L. Arruabarrena - 6-2/6-2

C. Witthoeft d. V. Lepchenko - 7-6(1)/2-6/7-6(1)

O resumo da primeira rodada do WTA de Luxemburgo acontecerá nessa terça-feira com a estreia da alemã Angelique Kerber (#11) - primeira cabeça de chave do torneio - enfrentando Monica Puig (#69).

