Challenger de Cali: Clezar surpreende e elimina Estrella Burgos; Sorgi e Feijão caem

Foto: Producciones Grand Slam / Divulgação

O Milo Open Cali 2017, torneio de nível ATP Challenger com distribuição de 50 mil dólares em premiação junto de 80 pontos para os campeões em simples e duplas, teve início suas chaves principais nas quadras de saibro do Club Campestre da cidade colombiana. Entre os jogadores que entraram em quadra nesta segunda (16), tivemos os brasileiros Clezar e Sorgi, além do espanhol Cervantes, o eslovaco Martin, e o dominicano Estrella Burgos.

DOIS CABEÇAS DE CHAVE AVANÇAM

O eslovaco Andrej Martin teve pela frente o francês Maxime Janvier na Cancha 1, e precisou virar o jogo para avançar às quartas de final do torneio. Registrou placar de 2/6, 6/4 e 6/3. Martin é o 8º cabeça de chave e atual 184º colocado no ranking da ATP.

Outro cabeça de chave que fez sua estreia no torneio foi o 183º do ranking mundial e 7º na chave de simples: o espanhol Ricardo Ojeda Lara. Ele também precisou virar um jogo contra o Wild Card local Cristian Rodriguez. Levou 6/1 no set inicial, porém marcou 6/1 e 6/0 rapidamente para assegurar vaga na próxima fase.

BRASILEIROS JOGARAM NESTA SEGUNDA

O jovem João Pedro Sorgi teve jogo duro contra o português Gonçalo Oliveira. Foram 1h52 de partida na Cancha 2, onde em sets diretos e longos o tenista português conseguiu a vitória, marcando 7/6 (7-5) e 6/4. Ele ainda voltou para jogar duplas ao lado do colombiano Alejandro Gonzalez, porém foram derrotados em sets diretos pelo boliviano Hugo Dellien e o equatoriano Roberto Quiroz.

João Souza, o “Feijão” teve mais uma batalha em quadra neste mês de Outubro. Após mais de 3h de jogo na estreia do Challenger de Campinas, onde perdeu para o espanhol De La Nava, voltou a ficar longo tempo da Cancha Central do Club Campestre em Cali, com 2h57 de total de jogo contra outro espanhol, Iñigo Cervantes. O atual 247º da ATP salvou 5 Match Points do brasileiro no tie break do 3º set para enfim sair com a vitória. Parciais de 6/3, 6/7 (5-7) e 7/6 (10-8) foram marcadas no jogo que fechou o dia.

Já Guilherme Clezar teve pela frente a dura missão de pegar o cabeça de chave do torneio e expriente tenista Victor Estrella Burgos, cabeça 3 em Cali e 80º no ranking mundial. Jogo complicado, porém com importante resultado para o brasileiro, que marcou duplo 7/5 em 1h50 de jogo na Cancha Central e bateu o cabeça de chave logo na estreia. Ele enfrentará o chileno Christian Garin nas quartas do torneio.

OUTROS RESULTADOS DO DIA

Nas simples, Garin venceu o americano Charles Force por 2 sets a 1, mesmo placar do jogo entre o espanhol e vencedor Mario Vilella Martinez e o colombiano Daniel Elahi Galan. Outro jogo da chave foi entre o argentino Juan Ignacio Londero e o espanhol Carlos Taberner, com vitória em sets diretos de Londero.

Nas duplas, o mexicano Miguel Angel Reyes-Varela e o salvadorenho Marcelo Arevalo passaram em sets diretos pelo português João Domingues e o esloveno Blaz Rola. Já no jogo dos locais, melhor para dupla Galan e Carlos Salamanca, que em 3 sets venceram Rodriguez e Felipe Mantilla.