Rogerinho derrota Donskoy em Moscou; Monteiro avança na China

Nesta terça-feira (17), ocorreram as partidas válidas pela primeira rodada do ATP 250 de Moscou, na Rússia. Número um do Brasil, o tenista Rogério Dutra Silva estreou na competição diante do russo Evgeny Donskoy - 73º colocado no ranking da ATP.

Mesmo com um ranking pior que o adversário, o paulista acabou surpreendendo ao vencer por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/5, depois de uma hora e 17 minutos em quadra.

Com o resultado positivo, Dutra Silva garantiu vaga nas oitavas de final da competição. Seu adversário na próxima rodada será o israelense Dudi Sela - número 72 do mundo - que vem de vitória sobre o jovem croata Borna Coric em sets diretos, por duplo 6/3, em uma hora e três minutos.

Jogando em casa, Donskoy mostrou instabilidade desde o início da partida, quando acabou perdendo seu serviço. O brasileiro teve seu saque ameaçado apenas em uma oportunidade, salvando o break point. Mantendo a vantagem, fechou a primeira parcial e 6/3.

No segundo set, Evgeny melhorou em quadra. Com ambos tenistas sacando bem, o set se desenvolveu sem chances de quebra até o 10º game, quando o russo chegou a ter o set point. Reagindo, Rogerinho não só salvou, como também confirmou o serviço e conquistou o break na sequência. Confiante, fechou a partida com 7/5.

Monteiro estreia com vitória na China

Outro brasileiro em ação nesta semana é Thiago Monteiro. Pela primeira rodada do ATP Challenger de Ningbo, na China, o cearense derrotou o tenista da casa Ze Zhang - 222º colocado no ranking da ATP - por dois sets a um, com parciais de 4/6 7/6 e 6/4, em duas horas e sete minutos.

Na segunda rodada, Thiago encara o canadense Peter Polansky - 130º do mundo e cabeça de chave número oito - que passou pelo chinês Fajing Sun na estreia em sets diretos: 6/2 e 7/6, em apenas 72 minutos.

