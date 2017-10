Rogerinho é eliminado por Sela em Moscou; Monteiro cai em Challenger chinês

Nesta quarta-feira (18), ocorreram as oitavas de final da chave de simples do ATP 250 de Moscou, na Rússia. Melhor tenista brasileiro colocado no ranking mundial, Rogério Dutra Silva enfrentou o israelense Dudi Sela - número 72 do mundo.

Depois de uma hora e 24 minutos em quadra, o paulista acabou derrotado por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/1.

Com o resultado positivo, o tenista de Israel conquistou vaga nas quartas de final. Seu adversário na próxima fase será o vencedor do confronto entre o cabeça de chave número três da competição - Adrian Mannarino da França - e o tcheco Lukas Rosol.

Na primeira rodada, Rogério havia passado pelo russo Evgeny Donskoy - 73º colocado no ranking da ATP por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/5, depois de uma hora e 17 minutos em quadra.

Confira o resumo da partida

O brasileiro começou o jogo muito bem, quebrando o serviço do adversário. Depois de confirmar seu saque, já possuía uma larga vantagem de 4/1 no quinto game. No entanto, a partir daí, seu adversário entrou em jogo. Errando menos, conquistou dois breaks para empatar em 5/5. Confiante, quebrou no momento crucial para levar o set: 7/5.

Sentindo a derrota, Dutra Silva passou a perder confiança em seus golpes. Aproveitando o mau momento do adversário, conquistou três games seguidos para ficar próximo da vitória. No sexto game, conseguiu mais um break para fechar em 6/1.

Monteiro é eliminado por cabeça de chave

Número três do Brasil, Thiago Monteiro perdeu nas oitavas de final do ATP Challenger de Ningbo, na China, para o canadense Peter Polansky por dois sets a um, com parciais de 3/6 7/6 e 6/4, em duas horas e 20 minutos. O adversário do tenista do Canadá na próxima rodada será o cabeça de chave número um Yen Hsun Lu de Taipei - 60º do mundo.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.