Bia Haddad leva virada e perde para Larsson no WTA deLuxemburgo

Beatriz Haddad (#58) encerrou sua temporada de simples, nesta quarta-feira (18). A número um do Brasil acabou derrotada de virada pela sueca Johanna Larsson (#79) através das parciais de 3-6/7-6(5)/6-2, em 2h20 em partida válida pela segunda rodada do WTA Internacional de Luxemburgo. A paulistana teve o jogo em suas mãos, mas os erros nos momentos decisivos fizeram com que ele escapasse.

Primeiro set sólido e agressivo por parte da brasileira. Bia disparou 10 winners e cometeu apenas 5 erros não-forçados. Alcançou a quebra já no segundo game ao aproveitar uma das duas chances que teve e foi o suficiente para vencer a primeira parcial, já que a brasileira salvou os quatro break points de Larsson.

Assim como no fim do primeiro, a sueca seguiu melhorando seu jogo e pressionando a brasileira no segundo set. Confiante, Bia respondia à altura, mas o aumento de seus erros não-forçados a fizeram desperdiçar bolas decisivas. Com a partida bem equilibrada, a segunda parcial foi decidida apenas no tie-break com Larsson levando a melhor.

A derrota no set anterior frustrou a brasileira, que se perdeu na parcial decisiva. Larsson passou a jogar mais confortável, enquanto o jogo escapava das mãos de Bia. Com duas quebras, uma no terceiro e outra no sétimo game, a sueca selou sua virada com 6-2.

Sem lamentações

Foto: Divulgação

A temporada não terminou da melhor maneira, porém, Bia não tem o que lamentar de seu desempenho. Ela, que começou 2017 na 211ª posição, hoje é a 58ª melhor tenista do mundo - sendo a latino-americana mais bem ranqueada. Na temporada, ela marcou presença nas quartas de final do Premier de Praga e na grande final de Seoul. A brasileira também levantou os títulos do ITF US$ 25 mil de Clare e do ITF US$ 100 mil de Cagnes-Sur-Mer - o maior de sua carreira até então.

A brasileira ainda se mantém viva na chave de duplas do WTA de Luxemburgo ao lado da paraguaia Veronica Cepede. E pode vir a encerrar o ano com o prêmio de revelação da WTA na temporada. Outras três tenistas concorrem na categoria: a norte-americana Cici Bellis (#44), a belga Elise Mertens (#38) e a tcheca Marketa Vondrousa (#63). O anúncio da vencedora será feito durante o WTA Finals, em Singapura, entre os dias 22 e 29 de outubro.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.