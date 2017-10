Guia VAVEL do WTA Finals 2017

Foto: WTA/Divulgação

A 47ª edição do WTA Finals será celebrada entre os dias 22 e 29 de outubro. Para encerrar mais esta temporada, as oito melhores tenistas do mundo - Simona Halep (#1), Garbiñe Muguruza (#2), Elina Svitolina (#3), Karolina Pliskova (#4), Venus Williams (#5), Caroline Wozniacki (#6), Jelena Ostapenko (#7) e Caroline Garcia (#8) - estarão em Singapura disputando o troféu Billie Jean King.

O ano de 2017 foi recheado de muitas surpresas e indefinições. Sem Serena Williams desde abril por conta de sua gravidez, o posto de número um do mundo ficou rodando entre as tenistas da parte de cima. Ao todo, foram cinco líderes diferentes.

Angelique e a própria Serena se revezaram no topo até o meio do ano. Karolina Pliskova então assumiu a liderança em julho e lá ficou por dois meses, até Garbiñe Muguruza tomá-lo ao vencer o US Open. Porém, a alegria da espanhola durou aproximadamente um mês porque, enfim, chegou a vez de Simona Halep, atual detentora do posto de número um do mundo.

Curiosamente, sete das oito tenistas que disputarão o Finals - apenas Caroline Garcia não tem chance - ainda podem assumir o topo do ranking até o fim do torneio (da temporada).

WTA Finals 2017

Seguindo pelo quarto ano consecutivo em Singapura, o WTA Finals deste ano não contará com sua atual campeã. Na edição de 2016, a vencedora foi Dominika Cibulkova, que veio a derrotar Angelique Kerber na final com 6-3/6-4.

O sorteio de grupos foi realizado nessa sexta-feira (20). Confira como ficaram divididas as tenistas:

Grupo Vermelho Grupo Branco Simona Halep Garbiñe Muguruza Elina Svitolina Karolina Pliskova Caroline Wozniacki Venus Williams Caroline Garcia Jelena Ostapenko

A disputa é realizada na quadra dura fechada. As duas melhores tenistas de cada grupo avançam às semifinais. O Grupo Branco é o primeiro a estrear neste domingo (22).

Classificadas

Simona Halep

Foto: Roland Garros/Divulgação

Halep foi uma das tenistas mais sólidas da temporada, tendo alcançado ao todo cinco finais. Consolidou seu bicampeonato no Premier de Madri e teve como melhor resultado em Grand Slam a decisão contra Jelena Ostapenko, na qual ficou com o vice.

Esta será a quarta participação da romena no WTA Finals, sendo sua estreia enquanto número um. Em duas edições, ficou pela fase de grupos, somente em 2014 chegou a final, mas perdeu para Serena Williams.

Garbiñe Muguruza

Foto: Roland Garros/Divulgação

A espanhola foi a primeira a garantir sua vaga no Finals. Será sua terceira aparição no torneio. Ano passado, não passou da fase de grupos, mas chegou à semifinal em 2015.

A temporada de 2017 começou assim como se encerrou seu ano anterior. Alguns bons e maus resultados. Muguruza embalou a partir de seu título em Wimbledon e garantiu o segundo troféu do ano em Cincinnati. Seu resultado de maior expressão em um Major foi exatamente na grama sagrada.

Elina Svitolina

Foto: US Open/Divulgação

Svitolina fará sua estreia no WTA Finals. A ucraniana de 23 anos é a única com cinco títulos no ano (Taipei, Dubai, Istambul, Roma e Toronto). Ela acumulou no total sete vitórias e apenas uma derrota contra tenistas top 5. Com uma das campanhas mais vitoriosas, ela veio rondando o posto de número um desde maio. Seu melhor resultado em Grand Slam foi as quartas de final em Roland Garros.

Karolina Pliskova

Foto: US Open/Divulgação

Entre as que assumiram o topo do ranking, Pliskova também carimbou seu nome em Singapura. A tcheca fará sua segunda participação. Ano passado, ela foi eliminada na fase de grupos.

Ela teve um grande aproveitamento em 2017. Chegou em três finais e levou os três títulos (Brisbane, Doha e Eastbourne). A tcheca também alcançou a semifinal de Roland Garros.

Venus Williams

Foto: US Open/Divulgação

A veterana Venus Williams volta a frequentar um Finals após oito temporadas. Aos 37 anos, ela vem para sua quinta aparição. Em outras cinco oportunidades em que pode participar, ela acabou desistindo por causa de lesões ou outros problemas. Seu resultado de maior expressão na competição é seu título em 2008, ela também veio a ser vice no ano seguinte.

A norte-americana voltou a se reinventar em 2017 e ficou com o vice no Aberto da Austrália e em Wimbledon.

Caroline Wozniacki

Foto: US Open/Divulgação

Outra figura carimbada que volta a uma edição de WTA Finals é Caroline Wozniacki. A dinamarquesa teve um ótimo desempenho em 2017, chegando a sete finais. Veio a desencantar com um título somente no Premier de Tóquio no mês passado e ainda se tornou a primeira tenista a atingir a marca de 50 vitórias no ano. Também chegou às quartas em Roland Garros.

Esta será sua quinta aparição no torneio. Seu melhor resultado foi o vice-campeonato em 2010.

Jelena Ostapenko

Foto: Roland Garros/Divulgação

Outra estreante na competição será Jelena Ostapenko. A jovem letã de apenas 20 anos deu um salto no ranking em 2017. Ela iniciou o ano fora do top 40 e irá terminá-lo dentro do top 10.

Sua grande ascensão aconteceu após seu surpreendente título em Roland Garros para cima de Halep, que estava a uma vitória do topo naquela ocasião. Ostapenko ainda veio a conquistar o título de Seoul. Ao todo, ela disputou três finais nesta temporada.

Caroline Garcia

Foto: US Open/Divulgação

Fechando a lista das classificadas, temos Caroline Garcia. Ela também fará sua primeira participação no WTA Finals. A francesa chega embalada e invicta, já que ela vem de 11 vitórias seguidas acompanhadas de dois títulos em sequência: o Premier de Wuhan e o de Pequim.

Em Grand Slam nesta temporada, seu maior resultado foi as quartas de final em Roland Garros.

Confrontos diretos entre as tenistas

O WTA Finals, em Singapura, ocorre entre os dias 22 e 29 de outubro. A atual campeã é a eslovaca Dominika Cibulkova. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.