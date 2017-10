WTA Finals começa nessa sexta-feira; confira os grupos e a luta pelo topo do ranking

(Foto: Twitter/WTA)

Trazendo emoções e números finais a uma temporada muito agitada na WTA, o Finals de Cingapura começa na manhã deste sábado (21), reunindo as oito melhores tenistas de 2017 em uma batalha pelo título que pode valer até 1500 pontos e a liderança do ranking, para seis delas.

A exemplo do ATP Finals, a WTA também terá um torneio inédito em alguns aspectos: as últimas duas campeãs do evento não irão participar nesse ano, além de cinco tenistas que disputaram no ano anterior: Angelique Kerber, Agnieszka Radwanska, Madison Keys, Svetlana Kuznetsova e Dominika Cibulkova. É também a primeira vez que cinco jogadoras que já foram número um do mundo irão disputar.

Confira os grupos e probabilidades de liderança do ranking:

Grupo A

[1] Simona Halep (ROU)

[4] Elina Svitolina (UKR)

[6] Caroline Wozniacki (DEN)

[8] Caroline Garcia (FRA)

Número um do mundo, Halep terá de batalhar duro para manter o posto. No grupo, Svitolina e Wozniacki também batalharão para atingir o topo do ranking, inédito para a ucraniana mas já conhecido para a dinamarquesa. Surpresa que cresceu nos últimos meses, Caroline Garcia tem apenas 24 anos e embora não possa ser número um neste torneio, já foi prevista como "futura melhor do mundo" pelo tenista britânico Andy Murray.

Retrospecto das partidas do grupo:



Wozniacki 3-2 Halep

Halep 2-2 Svitolina

Svitolina 3-0 Wozniacki

Halep 2-1 Garcia

Wozniacki 2-0 Garcia

Garcia 1-1 Svitolina



Contra as adversárias do grupo:



Svitolina (6 vitórias e 3 derrotas) (66,6% de aproveitamento)

Halep (6 vitórias e 6 derrotas) (50% de aproveitamento)

Wozniacki (5 vitórias e 5 derrotas) (50% de aproveitamento)

Garcia (2 vitórias e 5 derrotas) (28,5% de aproveitamento)

Grupo B

[2] Garbiñe Muguruza (ESP)

[3] Karoline Pliskova (CZE)

[5] Venus Williams (USA)

[7] Jelena Ostapenko (AUT)



Fazendo grande temporada, Muguruza ganhou Wimbledon e arrancou em uma sequência que culminou com a conquista do topo do ranking, que Pliskova já havia conseguido mais cedo no ano. Venus Williams, familiarizada com o primeiro posto, fez um ano de excelentes campanhas em Grand Slams, alcançando dois vice-campeonatos e uma semifinal, aos 37 anos. Campeã de Roland Garros, Jelena Ostapenko também tenta surpreender ao ser a mais jovem entre as participantes, com apenas 20 anos.

Retrospecto das partidas do grupo:



Pliskova 6-2 Muguruza

Williams 3-2 Muguruza

Muguruza 2-1 Ostapenko

Pliskova 2-0 Ostapenko

Williams 1-1 Pliskova

Williams 1-0 Ostapenko



Contra as adversárias do grupo:



Pliskova (9 vitórias e 3 derrotas) (75% de aproveitamento)

Williams (5 vitórias e 3 derrotas) (62,5% de aproveitamento)

Muguruza (6 vitórias e 10 derrotas) (37,5% de aproveitamento)

Ostapenko (1 vitória e 5 derrotas) (16,6% de aproveitamento)

Matemática do número um

Estreantes no WTA Finals, Jelena Ostapenko e Caroline Garcia chegam sem chances de liderar o ranking, não podendo alcançar o mínimo de 6050, que será a pontuação de Simona Halep no pior caso, perdendo todas as suas partidas. Confira como cada tenista pode pontuar em Cingapura:



Derrota na fase de grupos: 125 pontos

Vitória na fase de grupos: 250 pontos

Vitória na semifinal: 330 pontos

Vitória na final: 420 pontos



Probabilidades para ser número um do mundo: