Clezar luta, mas é derrotado por Delbonis e fica com o vice-campeonato do Challenger de Cali

Poderia ser mais um título de Challenger para o Brasil. Mas não foi. Apesar da luta e entrega, o gaúcho Guilherme Clezar ficou com o vice-campeonato no Challenger de Cali, na Colômbia. Tentando seu terceiro título de torneios deste nível na carreira, ele acabou derrotado na final pelo argentino Federico Delbonis por 7/6 (10) e 7/5.

No ranking, a bela campanha ajudará Clezar a subir 32 colocações, voltando ao grupo dos 200 melhores do mundo, exatamente em 200°. Já Delbonis sobe dez postos com o título e na próxima segunda-feira encontrará se no número 59 do mundo.

Embora saia derrotado no dia final, Guilherme tira vários bons momentos do torneio, incluindo uma bela vitória contra o dominicano Victor Estrella Burgos, próximo adversário do Brasil na Copa Davis.

O jogo

Com experiência na bagagem, Federico entrou em quadra com muita moral na tarde deste sábado (21). Ele, que já havia batido Clezar no Rio Open 2014, com parciais de 6/1 e 6/1, tinha bem mais segurança do que o brasileiro.

Embora seja mais experiente, o heroi da Copa Davis argentina no ano passado teve dificuldades e encontrou muita resistência por parte do gaúcho, que apesar de ter seu serviço quebrado, salvou quatro break points e conseguiu quebrar seu serviço em apenas duas tentativas, quando já perdia por 4/1.

Mesmo assim, Delbonis voltou pior na virada e viu o adversário igualar o marcador, levando tudo para o tiebreak. Em um desempate muito igual e brigado, Clezar cometeu dupla falta no momento decisivo e viu o argentino vencer por 12-10.

Na segunda parcial, Guilherme esteve melhor e saiu quebrando na frente. Mas de nada adiantou: Federico quebrou novamente e seguiu firme com ótimos saques. No 5/5, ele conseguiu derrubar o saque do brasileiro e fechar para vencer por 7/5, conquistando seu nono título de Challenger da carreira.